Fiala: Armáda i ministerstvo obrany čelí velkým výzvám, rozpory nejsou

Praha - Armáda i ministerstvo obrany čelí obrovským výzvám v souvislosti s válkou na Ukrajině a modernizací armády, což s sebou může přinášet určitou nervozitu. K informacím o neshodách mezi ministryní obrany Janou Černochovou (ODS) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou po dnešním jednání vlády řekl premiér Petr Fiala (ODS). Čtvrteční společná schůzka, o které dnes informoval server Seznam Zprávy však podle Fialy ukáže, že žádné rozpory nejsou a všichni pracují ve prospěch české bezpečnosti.

Web Deník N a časopis Respekt minulý týden s odkazem na zákulisní informace psaly o tom, že Řehka dříve navrhl Fialovi svou rezignaci kvůli neshodám s Černochovou. Fiala však Řehkův návrh odmítl. "Nejsme tady od toho, abychom se přeli, ale abychom Českou republiku bránili a měli moderní armádu," citoval dnes server Seznam Zprávy Černochovou. Celá záležitost je podle ministryně "přifouknutá".

Fiala si Řehku a Černochovou pozval na čtvrtek odpoledne na společnou schůzku. "V médiích se objevily spekulace o rozporech. Myslím, že po tomto jednání bude naprosto jasné, že žádné rozpory nejsou a všichni pracují ve prospěch obranyschopnosti České republiky a ochrany jejích občanů," uvedl premiér.

Fiala připustil, že armáda i obrana nyní čelí velkým výzvám a nejsou v jednoduché situaci. Zmínil ruskou agresi na Ukrajině, související velké změny v Severoatlantické alianci a pokračující práci na modernizaci armády. "To jsou velké výzvy, věci, kolem kterých může panovat určitá nervozita. Je ale jasné, že všichni klíčoví aktéři jsou si vědomi své odpovědnosti a budou táhnout za jeden provaz," konstatoval.

Web Deníku N a časopis Respekt minulý týden na základě rozhovorů s lidmi z armády uvedl, že Řehka zvažoval rezignaci kvůli sporům s ministryní obrany. Náčelník generálního štábu měl údajně pocit, že šéfka resortu překračuje své kompetence a zasahuje do jeho pravomocí. Spory podle médií trvaly několik měsíců a vyvrcholily, když šéfka resortu odmítla Řehkův návrh na nominace některých lidí na povýšení do generálské hodnosti. Náčelník generálního štábu podle serverů zvažoval, že by ve vedení armády skončil, a sešel se kvůli tomu s poradcem pro národní bezpečnost Tomášem Pojarem i s premiérem Fialou, který Řehkovi odchod rozmluvil.

Prezident Petr Pavel dnes v rozhovoru pro Deník.cz označil za nešťastné, pokud se problémy jakéhokoliv druhu mezi armádou a ministerstvem obrany probírají prostřednictvím médií. "Neměl jsem zatím možnost o tom mluvit s předsedou vlády ani ministryní, takže nechci situaci komentovat," uvedl bývalý náčelník generálního štábu.

Pavel upozornil Řehku a Černochovou, že není dobré, aby jejich spory "bublaly na veřejnost". "Zvlášť když mají oba dva stejný zájem, tedy funkční obranu ČR, dobré vztahy se spojenci. Tomu je třeba přizpůsobit mezilidské vztahy," konstatoval.