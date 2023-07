Fiala apeloval na co nejrychlejší přepravu obilí z Ukrajiny do zemí mimo EU

Katovice - Po odstoupení Ruska od černomořských obilných dohod je nutné umožnit co nejrychlejší zprůchodnění koridorů a umožnit přepravu obilí do zemí mimo Evropskou unii. Na dnešní tiskové konferenci po společném zasedání české a polské vlády v Katovicích to řekl český premiér Petr Fiala.

V pondělí Moskva informovala, že pozastavuje svou účast na obilných dohodách, které od loňského léta umožňovaly i přes boje na Ukrajině vyvážet ukrajinské zemědělské produkty. Součástí ujednání zprostředkovaného Tureckem a OSN byla mimo jiné ochrana nákladních lodí připlouvajících do tří ukrajinských přístavů - Oděsy, Čornomorsku a Južneho - nebo z nich vyplouvajících. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci prohlásil, že je třeba udělat vše pro to, aby černomořský koridor pro export obilí mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska.

"Rusko dál ničí infrastrukturu Ukrajiny a ničí také infrastrukturu na vývoz obilí z Ukrajiny, odstoupilo od obilné dohody a znovu ohrožuje potravinovou bezpečnost světa, lidí v Africe a na Blízkém východě. Ale samozřejmě to má také konkrétní dopady na středoevropské země," poznamenal Fiala. Zásadní podle něj je co nejrychleji zprůchodnit koridory pro přepravu obilí do zemí mimo EU.

Stejný postoj na twitteru vyjádřilo také české ministerstvo zemědělství. "Koridory solidarity, přes které se vyváží z Ukrajiny zemědělské komodity, musí fungovat v celé EU efektivně a ochránit tak naše zemědělce a potravináře. Na obilí jsou závislé země třetího světa," uvedl podle resortu ministr Marek Výborný po jednání s polským protějškem Robertem Telusem.