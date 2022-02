Fiala a Zeman řešili v Lánech Ukrajinu, Turów či přípravu rozpočtu

Lány (Kladensko)/Praha - Prezident Miloš Zeman zastává ohledně napětí na ukrajinsko-ruské hranici podle premiéra Petra Fialy (ODS) názor, že je třeba zachovat zdrženlivost. Podle Zemana jde spíše o konflikt v rétorické rovině a věří v mírové řešení. Fiala to řekl novinářům po schůzce, na níž s prezidentem řešili také dohodu o polském dolu Turów či přípravu rozpočtu na letošní rok.

Rusko u hranic s Ukrajinou shromáždilo desetitisíce vojáků. Západ Moskvu podezírá, že chystá na území svého souseda invazi. Už v roce 2014 Rusko anektovalo ukrajinský Krym a podporuje separatisty na východě Ukrajiny. Fiala po dnešním setkání v lánském zámku uvedl, že se s prezidentem shoduje v tom, že v případě ukrajinsko-ruských vztahů je potřeba upřednostnit diplomatické kroky.

Premiér dále uvedl, že mu Zeman pogratuloval k podepsání dohody s Polskem o řešení vlivu těžební činnosti v hnědouhelném dole Turów u českých hranic. "Shodli jsme se na tom, že ta dohoda je důležitá jako ochrana pro občany, které žijí v těch těžbou dotčených oblastech, a je také důležitá pro to, abychom odstranili překážky v česko-polských vztazích," řekl. Dohodu, podle níž Česko získá jako náhradu 45 milionů eur (zhruba 1,08 miliardy korun) výměnou za stažení své žaloby u Soudního dvora EU, dnes Fiala v Praze podepsal se svým polským protějškem Mateuszem Morawieckým.

Dalším tématem lánského setkání byl rozpočet na letošní rok, který má nová vláda schvalovat příští týden. "Pan prezident zdůraznil potřebu čelit inflaci, která znehodnocuje úspory lidí a zvyšuje drahotu. V té debatě také připomenul svoje přesvědčení o tom, že je potřeba se zabývat daňovými výjimkami," řekl premiér.

Fiala se také se Zemanem shodl na tom, že takzvaná taxonomie, tedy systém podpory ekologických investic v Evropské unii, je pro Česko přijatelným kompromisem. Prezident podle něj ocenil aktivní postup české diplomacie, která přispěla k tomu, že Evropská komise v taxonomii schválila jádro i plyn za udržitelné zdroje energie. Fiala to označil za důležité pro energetickou soběstačnost a pro přijatelné ceny energií v České republice.

Účastníci schůzky se krátce bavili i o pandemickém zákoně, který ve středu schválila Sněmovna. Premiér uvedl, že nabyl dojmu, že Zeman zákon podepíše. Poznamenal ale, že dnes pandemii i pandemický zákon řešili pouze okrajově.

V debatě naopak podle Fialy vůbec nezaznělo téma tajné zprávy k výbuchům ve Vrběticích, kterou prezidentská kancelář skartovala a která se stal předmětem roztržky mezi Hradem a Bezpečnostní informační službou (BIS). Premiér poznamenal, že o živé kauze by se bavit nechtěl.

Stejně tak se podle Fialy neprobíralo téma opětovného jmenování Michala Koudelky šéfem BIS. "Pan prezident zná můj názor a kroky, které v této věci dělám," podotkl. Zeman proti Koudelkovi a BIS často vystupuje, šéfa kontrarozvědky opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti. Fiala předpokládá, že vláda vrátí Koudelku do čela BIS na svém nejbližším zasedání. Dnes jí to svým hlasováním umožnil sněmovní bezpečnostní výbor.

Na dotaz týkající se zdraví prezidenta Fiala řekl, že hodně vypovídá už to, že spolu dnes absolvovali pracovní večeři. Komunikaci označil za zcela standardní a kondici Zemana za takovou, jak ho znal před mnoha lety. Více jeho zdravotní stav hodnotit nechtěl. Doplnil, že ve společných pracovních setkáních budou s prezidentem pokračovat a že to pokládá za velmi důležité.