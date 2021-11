Fiala a Babiš podpořili záměr na zrychlení očkování třetích dávek

Praha - Jmenovaný premiér Petr Fiala (ODS) a odcházejí premiér Andrej Babiš (ANO) společně podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku, která chce urychlit očkování lidí třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. V takové chvíli je potřeba ukázat společnou vůli a překlenout politické rozpory, uvedli. Na otázky na rozdílné názory na boj s epidemií covidu-19 odpovídat nechtěli. Iniciativa vyzvala ambulantní lékaře, aby se zaregistrovali a nabídli několik hodin ordinační doby ve svých ordinacích k očkování. Za týden je podle nich možné podat až milion třetích dávek.

Babiš uvedl, že je třeba navyšovat kapacity velkých očkovacích center až na 150.000 dávek denně. Praktičtí lékaři ve svých ordinacích podle něj za týden podali zhruba 80.000 dávek. "Je potřeba rozvíjet obě cesty, podporovat velkokapacitní centra a na druhou stranu i to, aby praktičtí lékaři a pojišťovny aktivně oslovovali neočkované," řekl k tomu Fiala. Deklarovali společný zájem, aby se co nejvíc lidí naočkovalo, o rozdílných názorech na povinné očkování ale mluvit nechtěli.

Podle matematika René Levínského tvoří v současné době očkovaní na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích 30 procent. Pokud by se polovině z lidí, kteří jsou pět měsíců po dokončeném očkování podařilo naočkovat brzy třetí dávku, snížil by se počet těchto lidí na JIP na polovinu. Průzkumy podle něj ukazují, že dvě třetiny očkovaných třetí dávku dostat chtějí, je to tak jen otázka rychlosti a logistiky.

"Co se stane v nemocnicích v příštích 14 dnech, to už nikdo neovlivní. Každá aplikace třetí dávky toho člověka ochrání tak, že se neobjeví v intenzivní péči a s vysokou pravděpodobností ani v nemocnicích," uvedl přednosta Kliniky anestezie a resuscitace Fakultní nemocnice Královské Vinohrady František Duška.

Podle něj by rychlé naočkování lidí třetí dávkou ulevilo nemocnicím v lednu, únoru a březnu. "Teď meleme z posledního. Iniciativa by umožnila z toho sprintu neudělat maraton," dodal.

Podle ambulantního lékaře Radka Mounajjeda by se do očkování mohli zapojit ambulantní specialisté, ale také zubaři nebo gynekologové. "Žádám kolegy v ambulantní sféře, aby se přihlásili na našem webu do dobrovolnického seznamu," řekl na tiskové konferenci.

Na dotaz ČTK upřesnil, že ve spolupráci s Národní agenturou pro komunikační a informačních technologie (NAKIT) by měl vzniknout jednoduchý systém, v němž by se lékaři zaregistrovali, vyčlenili část ordinačních hodin a odhadli počty lidí, které by v nich mohli naočkovat. Automaticky by se jim tak objednaly i vakcíny. Zájemci o očkování třetí dávkou by si pak mohli lékaře v okolí vybrat na interaktivní mapě a přímo k němu se přihlásit. Nemusí jít ani o pacienty dané ordinace.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v Česku dosud aplikováno 13,37 milionu dávek vakcíny proti novému typu koronaviru. Ukončené očkování má 6,34 milionu lidí, což představuje 67,9 procenta populace ve věku od 12 let, pro kterou je vakcína schválena. Posilující třetí dávku dostalo více než 788.000 očkovaných. Nárok na přeočkování mají nyní lidé půl roku po dokončeném předchozím očkování. Senioři nad 60 let a lidé chronicky nemocní si mohou od této středy nechat dát posilující dávku už po pěti měsících.

Politici oceňují společné vystoupení Fialy a Babiše na podporu očkování

Politici oceňují společné Fialy a Babiše na podporu iniciativy urychlit očkování třetí dávkou vakcíny proti covidu-19. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) na twitteru uvedla, že v případě krize by měli političtí protivníci zapomenout na spory a udělat, co je správné. Adamová uvedla, že těžko lze hledat odlišnější politiky, než jsou Babiš a Fiala, který je lídrem koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). "My jsme ale před volbami slibovali změnu a odlišná politická kultura spočívá i v tom, že v případě krize zapomenou političtí protivníci na spory a udělají, co je správné. Nechte se prosím naočkovat," napsala. Fotografii z tiskové konference sdílel i šéf Starostů a nezávislých (STAN) a kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan. "Třetí dávka může významně ulevit přeplněným nemocnicím. Proto je potřeba udělat všechno pro to, aby ji všichni zájemci urychleně dostali. Pracujeme na tom všichni společně," uvedl. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL) vystoupení označil za nesmírně důležité. "Třetí dávka může zachránit životy," uvedl. Nabídka pomoci s očkováním od lékařů je skvělou zprávou, doplnil. "Opravdu si toho cením, protože tohle gesto může pomoci stmelit rozdělený národ," uvedl na twitteru lidovecký poslanec Miroslav Zborovský.