Feyenoord vyzve v semifinále Konferenční ligy Marseille, Leicester čeká AS Řím

Praha - Semifinálovým soupeřem fotbalistů Feyenoordu Rotterdam, kteří v Evropské konferenční lize vyřadili pražskou Slavii, bude Marseille. Francouzský tým zvítězil v odvetě na hřišti PAOK Soluň 1:0, a navázal na domácí výhru 2:1. Jedinou branku dnes vstřelil ve 34. minutě Dimitri Payet.

Ve druhém semifinále na sebe narazí AS Řím a Leicester. Italský celek deklasoval díky hattricku Nicoly Zaniola v domácím prostředí Bodö/Glimt 4:0 a smazal ztrátu 1:2 z úvodního zápasu. Leicester v závěrečné čtvrthodině otočil duel na hřišti PSV Eindhoven a vyhrál 2:1. První utkání skončilo bezbrankovou remízou.

Úvodní semifinálové zápasy jsou na programu 28. dubna, odvety se uskuteční o týden později. Finále se odehraje 25. května v Tiraně.

Marseille na hřišti Soluně táhl opět pětatřicetiletý záložník Payet. Zkušený špílmachr, který se v úvodním duelu podílel brankou a asistencí na výhře 2:1, se střelecky prosadil i v odvetě. Po jeho třinácté trefě v této sezoně získal francouzský celek jistotu a dotáhl utkání k postupu.

Svěřenci argentinského trenéra Sampaoliho vyřadili dříve v play off také Basilej a Karabach. Do Evropské konferenční ligy se dostali poté, co skončili třetí v základní skupině Evropské ligy za Galatasarayem Istanbul a Laziem Řím.

Naději na vítězství v soutěži má dál AS Řím, kterému k postupu přes norského šampiona Bodö/Glimt pomohl hattrickem útočník Zaniolo. Jednou se trefil také Abraham. Bodö/Glimt se musel obejít na lavičce bez kouče Knutsena, který dostal trest za potyčku s trenérem brankářů italského celku Santosem v prvním zápase.

Dalším soupeřem Římanů bude Leicester, který otočil utkání na hřišti PSV Eindhoven. Nizozemský celek sice dostal do vedení v 27. minutě Zahavi, Leicester ale ve druhé půli zvýšil aktivitu a duel zvrátil. Třináct minut před koncem nejprve vyrovnal Maddison a v 88. minutě dokonal obrat dorážející Pereira. Osmadvacetiletý obránce vstřelil svůj premiérový gól v evropských soutěžích.