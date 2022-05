Feyenoord se ve finále Konferenční ligy utká s AS Řím

Řím/Marseille - Ve finále premiérového ročníku Evropské konferenční ligy se utkají fotbalisté Feyenoordu Rotterdam a AS Řím. Čtvrtfinálový přemožitel pražské Slavie Feyenoord po domácí výhře 3:2 udržel v semifinálové odvetě na hřišti Marseille postupovou remízu 0:0. Římský klub po výsledku 1:1 z duelu v Leicesteru udolal doma anglického soupeře 1:0. Finále je na programu ve středu 25. května v Tiraně.

Feyenoord postoupil do finále evropského poháru poprvé od sezony 2001/02, kdy ovládl tehdejší Pohár UEFA. Římané jsou ve finále dokonce po 31 letech a zabojují o premiérovou evropskou trofej v klubové historii.

Utkání v Marseille zdaleka nenabídlo tak ofenzivní podívanou jako před týdnem v Rotterdamu, kde padlo pět branek. V první půli nebezpečně zahrozil pouze nepřesnou technickou střelou Payet, ofenzivní opora domácích ale musela po půlhodině kvůli zranění vystřídat.

Marseille vyhrála v play off na Stade Velodrome všechny tři dosavadní zápasy, na obranu třetího celku nizozemské ligy ale nevyzrála. Feyenoord prodloužil sérii neporazitelnosti na osm duelů, ačkoliv poprvé ve vyřazovací fázi neskóroval.

"Ne vždy je to o pěkném fotbalu, ukázali jsme, že se umíme o výsledek i poprat. Teď jsme ve finále evropského poháru, kdo by si to na začátku sezony pomyslel? Je to neskutečné," citoval oficiální web UEFA útočníka Feyenoordu a nejlepšího střelce Konferenční ligy Cyriela Desserse.

AS Řím loni nestačil v semifinále Evropské ligy na Manchester United, tentokrát si už ale s anglickým soupeřem poradil. Postup "Vlkům" vystřelil útočník Abraham, který se prosadil v 11. minutě hlavou po rohovém kopu. Čtyřiadvacetiletý kanonýr je s devíti trefami druhým nejlepším střelcem soutěže a jako první Angličan působící v jedné z pěti elitních evropských lig dosáhl v této sezoně na metu 25 branek.

"Nejsem nejlepší hlavičkář, ale tahle mi sedla. Nechali jsme na hřišti úplně všechno, ke konci už jsem sotva popadal dech. Pro tenhle tým ale udělám cokoliv," líčil šťastný střelec.

Kouč Římanů José Mourinho se stal prvním trenérem v historii, který postoupil do finále evropského poháru se čtyřmi různými kluby. V minulosti vyhrál s Portem Pohár UEFA i Ligu mistrů, milionářskou soutěž ovládl i s Interem Milán. Na lavičce Manchesteru United triumfoval v Evropské lize.

Odvetná utkání semifinále Evropské konferenční ligy: AS Řím - Leicester 1:0 (1:0) Branka: 11. Abraham. Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.) - Dankert (video, Něm.). ŽK: Mancini, Karsdorp - Fofana. První zápas 1:1, postoupil AS Řím. AS Řím: Patrício - Mancini, Smalling, Ibaňez - Karsdorp, Cristante, Oliveira, Pellegrini, Zalewski (84. Viňa) - Zaniolo (78. Veretout), Abraham (88. Šomurodov). Trenér: Mourinho. Leicester: Schmeichel - Pereira (69. Castagne), Fofana, Evans, Justin - Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall (77. Pérez) - Lookman (46. Amartey), Vardy, Barnes (46. Iheanacho). Trenér: Rodgers. Marseille - Feyenoord Rotterdam 0:0 Rozhodčí: Schärer - De Almeida, Zogaj (všichni Švýc.) - Di Bello (video, It.). ŽK: Harit, Kamara, Ünder, Guendouzi - Til, Senesi, Malacia, Dessers. První zápas 2:3, postoupil Feyenoord. Marseille: Mandanda - Rongier, Saliba, Kamara, Peres - Guendouzi, Gueye (46. Lirola), Gerson - Harit (80. Ünder), Payet (33. Milik), Dieng (62. Bakambu). Trenér: Sampaoli. Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Til (81. Hendrix), Aursnes, Kökcü - Nelson (88. Džahánbachš), Dessers, Sinisterra (74. Linssen). Trenér: Slot.