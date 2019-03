Soldeu (Andora) - Švýcarský lyžař Beat Feuz obhájil malý glóbus za sjezd ve Světovém poháru. Na sluncem zalité sjezdovce ve finále v andorrském Soldeu mu k tomu stačilo šesté místo, díky kterému zvítězil o 20 bodů před italským mistrem světa Dominikem Parisem, jenž závěrečný sjezd sezony vyhrál. Nicole Schmidhoferová ovládla jako první Rakušanka po dvanácti letech hodnocení sjezdu Světového poháru. Česká reprezentantka Ester Ledecká dojela osmnáctá.

Dvaatřicetiletý Feuz měl před závodem náskok 80 bodů, stačilo mu dojet do dvanáctého místa a kontrolovanou jízdou si triumf v disciplíně pohlídal. Parisův finiš už přišel pozdě, třetí výhra ve sjezdu seriálu SP za sebou mu nestačila.

"Jsem hrdý, že jsem dokázal obhájit, protože Dominik je ve fantastické formě," řekl Feuz. "Klíčem k výhře byla vyrovnanost," konstatoval Švýcar, který sice vyhrál jen jeden sjezd v sezoně, ale z osmi sjezdů SP chyběl na stupních vítězů jen v tom úvodním a nyní v posledním. Parisovi nepomohly ke glóbu ani čtyři výhry v sezoně.

"Beat jezdil skvěle každý závod, zatímco já sjezd třikrát pokazil," připomněl Paris tři umístění za desítkou. "V boji o glóbus si to nemůžete dovolit."

Feuz navázal na slavného krajana Didiera Cuche, který ovládl hodnocení sjezdu čtyřikrát a titul obhájil dvakrát - v letech 2007-08 a 2011-12.

Schmidhoferová je královnou sjezdu, Ledecká dojela ve finále 18.

Lyžařka Nicole Schmidhoferová ovládla jako první Rakušanka po dvanácti letech hodnocení sjezdu Světového poháru. Dnešní finálový sjezd v andorrském Soldeu vyhrála překvapivě její krajanka Mirjam Puchnerová. Česká reprezentantka Ester Ledecká dojela osmnáctá.

Schmidhoferová, ve finále až jedenáctá, se stala nástupkyní hvězdné Renate Götschlové. Ta svůj poslední pátý glóbus za sjezd získala v roce 2007.

Finále SP - sjezd:

Muži: 1. Paris (It.) 1:26,80, 2. Jansrud (Nor.) -0,34, 3. Striedinger (Rak.) -0,41, 4. M. Caviezel (Švýc.) -0,47, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,48, 6. Feuz (Švýc.) -0,64, 7. Ferstl (Něm.) -0,69, 8. Kilde (Nor.) -0,71, 9. Janka (Švýc.) -0,75, 10. Ganong (USA) -0,77.

Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Feuz 540, 2. Paris 520, 3. Kriechmayr 339, 4. Kilde 284, 5. M. Caviezel 282, 6. Innerhofer (It.) 276.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 38 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1508, 2. Pinturault (Fr.) 999, 3. Kristoffersen (Nor.) 988, 4. Paris 850, 5. Feuz 693, 6. Kriechmayr 794, ...149. Zabystřan (ČR) 4.

Ženy: 1. Puchnerová (Rak.) 1:32,91, 2. Rebensburgová (Něm.) -0,03, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,08, 4. N. Fanchiniová (It.) -0,22, 5. Tipplerová (Rak.) -0,24, 6. Goggiaová -0,35, 7. Delagová (obě It.) -0,38, 8. Venierová (Rak.) -0,56, 9. Weidleová (Něm.) -0,74, 10. Weiratherová (Licht.) -0,90, ...18. Ledecká (ČR) -1,42.

Konečné pořadí sjezdu (po 8 závodech): 1. Schmidhoferová (Rak.) 468, 2. Venierová 372, 3. Siebenhoferová (Rak.) 354, 4. Štuhecová (Slovin.) 343, 5. Weidleová 307, 6. C. Suterová 288, ...24. Ledecká 84.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 35 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1954, 2. Vlhová (SR) 1235, 3. Holdenerová (Švýc.) 943, 4. Schmidhoferová 721, 5. Brignoneová (It.) 704, 6. Mowinckelová (Nor.) 675, ...50. Ledecká 129, 87. Capová 33, 120. Dubovská (obě ČR) 8.