Praha - O misích ve vesmíru i o svém osobním životě v neděli večer v zaplněném pražském planetáriu mluvil americký astronaut Andrew Feustel, který do kosmu s sebou vzal například Nerudovy Písně kosmické. Na dvouhodinové přednášce popsal život na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) a odpovídal i na otázky z publika. Přednášky budou pokračovat příští týden, astronaut zavítá například do Ostravy nebo do Brna.

Feustelova žena Indira má po matce české kořeny. Na své tři mise s sebou astronaut bral předměty odkazující na Českou republiku. Přednášku pro desítky lidí zahájil popisem první mise z roku 2009, tehdy s sebou do raketoplánu Atlantis vzal Písně kosmické Jana Nerudy. Šlo o servisní misi Hubbleova teleskopu. "Bylo to vzrušující a zároveň děsivé, vůbec jsem nevěděl, co mě čeká," popsal zaplněnému sálu Feustel.

Na druhou misi, tentokrát už k ISS, se astronaut vydal v květnu 2011 v raketoplánu Endeavour, na další letěl loni v ruském Sojuzu. Na poslední dvě mise s sebou vzal figurku Krtka z animovaného seriálu Zdeňka Milera, na druhou i kopii dvou obrázků z časopisu Vedem, který vydávali chlapci v židovském ghettu v Terezíně. Celkem strávil Feustel ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru.

Při přednášce ukázal Feustel i fotky ze všech tří vesmírných misí. Na některých figuroval se svými kolegy, na dalších byla vidět i Země nebo plyšový krteček. Když ukázal fotku z vesmírné stanice, na které byla česká vlajka spolu se Zemí, odměnili ho diváci bouřlivým potleskem.

Po krátkém videu odpovídal Feustel na otázky diváků. Na zajímavosti z vesmírného života se ho ptali nejen dospělí, ale zejména děti, kterých bylo v publiku mnoho. Lidé chtěli znát například jeho první pocity ve volném prostoru či na jaké místo ve vesmíru by se chtěl nejraději podívat.

Další člověk se zajímal o to, jak Feustel slavil na ISS narozeniny, jiný o to, jak astronauti chodí ve vesmíru na záchod. "Velmi opatrně," odpověděl za všeobecného veselí Feustel. Jeden chlapec se zeptal, kdy se Feustel rozhodl být astronautem. "Nebudeš tomu věřit, ale když mi bylo asi tolik, kolik je teď tobě," zněla odpověď.

Jeden posluchač se Feustela ptal, co si myslí o původu vesmíru a jestli věří, že byl někým stvořen. "Váš odhad bude asi stejně přesný, jako jen ten můj," odpověděl po krátkém zamyšlení astronaut.

Astronautovo turné po Česku pokračuje v pondělí, kdy při prohlídce Terezína předá řediteli památníku kresbu Měsíční svit Petra Ginze, kterou s sebou vzal na oběžnou dráhu. Přednášky a diskuse s astronautem mohou lidé navštívit také v Olomouci a Ostravě v úterý a ve středu. Návštěvu Česka zakončí Feustel v pátek 12. dubna v Brně ve Hvězdárně a planetáriu.