Festival Vizovické Trnkobraní opět začal koštem slivovic a dalších pálenek

Vizovice (Zlínsko) - Tradičním koštem slivovice a dalších pálenek začal dnes ve Vizovicích na Zlínsku dvoudenní festival Vizovické Trnkobraní. Přehlídka se koná již 54. rokem, navštěvují ji tisíce lidí. Košt se v den zahájení festivalu v areálu vizovické likérky uskutečnil pojednadvacáté. Letos na něj dorazilo 1004 vzorků, řekl ČTK obchodně-marketingový ředitel likérky Rudolf Jelínek Miroslav Motyčka. Loni bylo vzorků 1033.

Tradičně nejvyšší počet vzorků byl přihlášen v kategorii slivovice, a to 411. Přišlo také 130 vzorků hruškovice a přes 100 vzorků meruňkovice. Další vzorky byly zastoupeny v kategoriích jablkovice, třešňovice a vínovice. Poslední kategorií jsou ostatní pálenky, letos do ní pěstitelé přihlásili 181 vzorků. "V posledních letech se množí pokusy o pálenky z piva a řekněme domácí varianty whiskey. Ale jako každý rok máme letos nějaké mrkvovice, máme melounovici a podobné věci," uvedl Motyčka.

Vzorky posuzuje přibližně 400 hodnotitelů rozdělených do 40 komisí. "Komise hodnotí dvoukolově. Máme první kolo, dostanou jednu sadu vzorků, druhé kolo, druhá sada vzorků. Vítězný vzorek z každé komise, tedy dvakrát 40, což je 80 vzorků, potom postupuje do finálového kola, kde je finálová komise. A to už jsou čerství degustátoři, kteří předtím nedegustovali," řekl Motyčka.

Jedním z hodnotitelů dnes byl Jiří ze Svatobořic-Mistřína na Hodonínsku. Pálenky posuzoval na základě několika stěžejních kritérií. "Hlavní je vůně, chuť, jemnost a jestli mám z toho dobrý zážitek. Na tomto koštu jsem poprvé, ale jezdím na košty u nás na jižní Moravě," řekl ČTK člen hodnotitelské komise.

Vítězové koštu budou známi dnes vpodvečer. Slavnostní vyhlášení absolutního vítěze chystají organizátoři na festivalu v sobotu odpoledne po tradiční soutěži v pojídání švestkových knedlíků. Likérka dnes také uvedla na trh prémiovou zlatou slivovici a odrůdovou slivovici, obě jsou ročník 2021.

Loni podnik sklidil z vlastních sadů 657 tun švestek, letos to bude podle odhadů o 85 až 90 procent méně. "Potkalo se několik negativních faktorů. Na jaře mrzlo, v době kvetení pršelo a bylo velice chladno, a to opylení neprospívá. Jednak nelétají včely, ale i samosprašné odrůdy, když prší, tak se nepráší. Zkázu dokonal letní propad, kdy stromy pouštějí na zem plody, na které vědí, že už nebudou mít energii. Pravidelně bývá v červnu, letos vzhledem k suchům pokračoval i v červenci. Takže bohužel švestek bude naprosté minimum. Budeme nuceni nějaké švestky dovézt ze Slovenska, z Maďarska a dalších okolních států," řekl Motyčka.

Hudební program Vizovického Trnkobraní začne dnes v 17:00. Vystoupí na něm kapely Horkýže Slíže, Kryštof, Mirai, Traktor nebo Visací zámek, koncertovat budou také Jaromír Nohavica a Tomáš Klus. Policisté budou ve Vizovicích po dobu konání festivalu dohlížet na pořádek v ulicích města, procházet stanovými městečky a kontrolovat dodržování pravidel silničního provozu i absenci alkoholu a drog u řidičů za volanty aut.