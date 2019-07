Festival ve Varech uvedl nový filmový portrét Jiřího Suchého

Karlovy Vary - Diváci v karlovarském městském divadle dnes viděli premiéru filmu o zakladateli divadla Semafor, režisérovi, skladateli a herci Jiřím Suchém. Portrét známé postavy české kulturní scény natočila dokumentaristka Olga Sommerová. Snímek Lehce s životem se prát koprodukovaný Českou televizí uvede společnost CinemArt do kin v září.

"Před dvěma lety, po úspěšné premiéře filmu Červená jsme na festivalu v Karlových Varech přemýšlely s režisérkou Olgou Sommerovou, jakou další neobyčejnou ženu by mohla natočit, a zdálo se nám, že ženy nějak došly. A tak jsem navrhla Olze, aby natočila film o Jiřím Suchém," uvedla k filmu jeho kreativní producentka Alena Müllerová.

Sommerová při dnešním uvádění publiku věrna svému feministickému pohledu na svět představila pouze ženské členky tvůrčího týmu a jeho spolupracovnice; muži včetně generálního ředitele ČT a koproducenta snímku Petra Dvořáka si to nechali líbit. "Mé největší díky patří Jiřímu Suchému. Jsem šťastná, že jsem se mohla s ním, minimálně po 30 natáčecích dní, setkávat, byl to pro mě nezapomenutelný životní zážitek. Také jsem při tom filmu, natáčení a stříhání zjistila, že Jiří Suchý je geniální," řekla režisérka.

"Kdyby tam ta Olinka natočila aspoň něco o mých neřestech nebo tak, bylo by mě už teď snáz," zdráhal se Suchý chválit před publikem hotový snímek, který už prý dvakrát viděl. "Natočila to takhle, já to musím s pokorou přijmout, ten film natočila nádherně. Přeju si, abyste z něj měli přesně tentýž dojem, který jsem měl já, když jsem ho viděl ponejprv," řekl sedmaosmdesátiletý divadelník.

V Semaforu Jiří Suchý dodnes uvádí nové hry, na nichž pracuje jako scenárista, skladatel, výtvarník scény, kostýmů, herec, zpěvák a režisér. "V průběhu šedesáti let uvedl Jiří Suchý v Semaforu 97 her, napsal texty téměř k 1500 písní a hudbu k 500 skladeb. Mojí ctižádostí bylo vytvořit film o životní cestě muže, který kromě toho, že svoje nadání zasvětil divadelní a písňové tvorbě, žil také svůj osobní a občanský život, který pod nánosem jeho mohutného díla jen občas prosvítá," uvedla Sommerová.