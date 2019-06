Festival ve Varech přivítá herce Caseyho Afflecka jako režiséra

Karlovy Vary - V Karlových Varech třetím dnem pokračuje mezinárodní filmový festival. Dnes přivítá herce Caseyho Afflecka, který před dvěma lety dostal Cenu prezidenta festivalu. Letos představí film Světlo mého života. Ve svém druhém režijním počinu také sám hraje. V hlavní soutěži bude uvedena premiéra slovensko-českého filmu Budiž světlo režiséra Marka Škopa, který je znám jako výrazný dokumentarista.

"Je to sugestivní drama z malé slovenské vísky, ve kterém režisér umně pojí rovinu rodinou a politickou. Podařilo se mu do scénáře zajímavým způsobem vpašovat prvky narůstající xenofobie prostřednictvím jedné z postav. Je to jediný zástupce kinematografií bývalého Československa v hlavní soutěži a slibujeme si od něj velký zájem nejen kritiky, ale i diváků," řekl ČTK programový ředitel festivalu Karel Och.

Affleckův snímek je zasazený do dystopické společnosti, kdy následkem neznámé choroby vymřely téměř všechny ženy. Affleck hraje otce putujícího neutěšenou krajinou s jedenáctiletým potomkem Ragem; jediným cílem je přežít. Film je podle organizátorů festivalu intimně hloubavý i syrově drsný snímek, jehož tvůrce potvrzuje svoji výjimečnost ve světě severoamerické nezávislé kinematografie. Affleck se dnes představí na veřejně přístupné debatě v 16:30 v hotelu Thermal.

Premiéru dnes bude mít také film Martina Duška a Ondřeje Provazníka Staříci. Je příběhem dvojice starších politických vězňů, kteří se vydávají na cestu s jediným cílem - najít a zabít bývalého komunistického prokurátora, který poslal mnohé na smrt a je do vězení. Hrají je Jiří Schmitzer a Ladislav Mrkvička.