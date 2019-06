Festival Valašský špalíček zahájí Marie Rottrová

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Festival Valašský špalíček letos zahájí program tří kapel a čtyř bývalých sólistů kapely Flamingo v čele s Marií Rottrovou. ČTK to sdělil mluvčí Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí Ondřej Smolka. Festival se ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku uskuteční 37. rokem, a to od 20. do 22. června.

"O koncert Marie Rottrové jsem měl zájem delší čas, protože představuje nepřehlédnutelnou kapitolu v historii českého big beatu. Už v roce 2011 sice paní Marie ohlásila konec kariéry, ale loni jsem viděl její výjimečné vystoupení v Ostravě a byla vážně senzační v soulových písničkách i v tom popovém repertoáru," uvedl dramaturg festivalu Karel Prokeš. S Rottrovou vystoupí Petr Němec, Jaroslav Wykrent a Jaromír Jerry Löffler.

"Dále očekáváme kapelu SBB, polskou progress-artrockovou senzaci 70. let v plné síle a původní sestavě. Klávesista a zpěvák SBB Józef Skrzek pak vystoupí také na bluesové scéně se sólovým projektem," uvedl Prokeš. Na bluesové scéně v M-klubu se představí také Sir Oliver Mally a Peter Schneider, Američan Bob Williams i argentinská kytaristka a zpěvačka Vanesa Harbek s hostujícím saxofonistou Joe Kučerou. Další zahraniční hosté se představí na venkovních scénách.

Zahraje také Vladimír Mišík s Etc..., slovenský zpěvák Jožo Barina s formací The Meditating Four či Peter Lipa a Luboš Andršt Blues Band. Loňské album Heroes přijede představit britská kapela JCM. "Trojice muzikantů, která zvolila název JCM, bubeník Jon Hiseman, kytarista a zpěvák Clem Clempson a basista Mark Clarke, byla tvrdým jádrem slavného progress-jazz-rockového Colossea. Jon Hiseman bohužel na jaře 2018 ze zdravotních důvodů přerušil evropské turné JCM a v červnu náhle zemřel. V aktuální sestavě skupiny JCM Hisemana nahradil Ralph Salmins," uvedl Prokeš. Program festivalu je na stránkách valasskyspalicek.kzvalmez.cz.