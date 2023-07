Festival v K. Varech skončil, centrum města se vrací ke své běžné podobě

Karlovy Vary - Letošní filmový festival v Karlových Varech skončil a město se začalo vracet do své běžné podoby. Z města odjíždí poslední návštěvníci festivalu a ráno se začaly rozebírat festivalové kulisy. Ještě dopoledne se ale lidé mohli například vyfotit na červeném koberci nebo u soch festivalové ceny. Poslední stany dopoledne zůstaly ve stanovém městečku v areálu Rolava, zjistila ČTK.

Stanové městečko na Rolavě letos využilo zhruba 1500 návštěvníků festivalu. Bylo to více než v loňském roce, stovky fanoušků se také ubytovaly ve dvou hostelech ve městě.

Na prostranství před hotelem Thermal, který je centrem dění festivalu, se dopoledne začaly rozebírat stánky i symboly festivalu. Nad hlavním vchodem do hotelu už zmizela část nápisu "57th Karlovy Vary". Velké logo s festivalovou "57" ale ještě na hotelu viselo. Zatímco postavení stánků a festivalových propriet zabere před festivalem zhruba týden, rozebrání je věcí jen pár dní.

Letošní ročník festivalu se už vrátil ke standardu z let před pandemií koronaviru. Zúčastnilo se ho 10.989 akreditovaných návštěvníků, z toho 9085 s festival pasy, 432 filmových tvůrců, 942 akreditovaných filmových profesionálů a 537 novinářů. Během festivalu se uskutečnilo 445 filmových představení a bylo prodáno 123.517 vstupenek. Proti loňsku se prodalo o 2500 více vstupenek, ve srovnání s rokem 2019 to bylo téměř o 16.000 méně.

Festival letos uvedl 185 filmů, z toho 116 celovečerních hraných, 28 celovečerních dokumentárních a 41 krátkých filmů. Z filmů uvedených na 57. MFF Karlovy Vary mělo na festivalu 36 světovou, 11 mezinárodní a 5 evropskou premiéru.

I letos nechyběly světově známé osobnosti filmu, Křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii dostal novozélandsko-australský herec Russell Crowe. Za přínos české kinematografii byla oceněna Daniela Kolářová. Cenu prezidenta festivalu si odnesli i švédská herečka Alicia Vikanderová, skotský herec Ewan McGregor a americká herečka Robin Wrightová.

V hlavní soutěži se utkalo 11 snímků. Velkou cenu a Křišťálový glóbus získalo bulharsko-německé sociální drama Blažiny lekce, výkon Eli Skorčevové v roli sedmdesátileté bývalé učitelky Blagy, kterou podvodníci připravili o veškeré úspory, jí vynesl Cenu za ženský herecký výkon. Cenu za mužský herecký výkon si odnesl Herbert Nordrum za roli ve švédsko-norsko-francouzské satiře Hypnóza. Cenu za režii obdržel Babak Jalali za režii amerického filmu Fremont. Z českých zástupců soutěže uspěl režijní debut Alberta Hospodářského Brutální vedro, získal zvláštní uznání poroty soutěže Proxima.

Letos na festival zavítal i prezident Petr Pavel s manželkou Evou, jejich program byl ale soukromý, navštívili mimo jiné projekci filmu mladých českých autorů Bod obnovy. Na festival přijel také premiér Petr Fiala a ministr kultury Martin Baxa (oba ODS).

Příští rok se 58. ročník festivalu uskuteční od 28. června do 6. července. „Příští rok to bude třicet let od momentu, co byl náš tým pověřen, abychom zmátořili karlovarský festival, a to se nám, myslím, daří,“ uvedl na závěr sobotního večera prezident festivalu Jiří Bartoška.