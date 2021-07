Festival v Cannes odstartoval plamenným projevem prvního černošského šéfa poroty

Cannes (Francie) - Za účasti hvězd jako je americká herečka Jodie Fosterová nebo španělský režisér Pedro Almodóvar dnes ve francouzském Cannes odstartoval 74. ročník mezinárodního filmového festivalu. Značně politickým projevem jej otevřel newyorský režisér Spike Lee, který je prvním černochem v pozici předsedy festivalové poroty. Kritizoval policejní praktiky ve Spojených státech nebo ruského prezidenta Vladimira Putina.

"Tenhle svět řídí gangsteři," prohlásil 64letý umělec. Konkrétně přitom kromě Putina hovořil o brazilském prezidentu Jairu Bolsonarovi a o bývalém šéfovi Bílého domu Donaldu Trumpovi. "Nemají žádnou morálku, žádné zábrany. Proti tomuhle typu gangsterů musíme protestovat," pokračoval.

Stejně jako ve svých filmech se i v projevu v Cannes věnoval rasovému napětí v USA. Před novináře vystoupil v čepici s letopočtem 1619, což je odkaz na rok, kdy do Severní Ameriky připluli první zotročení černoši, a George Floyda, který byl loni terčem smrtícího zákroku policie v Minneapolisu, označil za "krále". Lee se na konci 80. let proslavil filmem Jednej správně, který obsahuje i scénu v níž policista udusí mladého černocha. O více než "30 zasranejch let později" podle Leeho policie stále s černochy zachází jako se zvířaty.

Rodák z Atlanty, který vyrůstal v Brooklynu, bude v Cannes předsedat devítičlenné porotě v níž budou poprvé v historii festivalu v přesile ženy. "Opravdu si myslím, že ženská většina může vybrat jiné filmy, reagovat jinak," citovala agentura AFP Američanku Maggie Gyllenhaalovou, která v porotě usedne společně s francouzskou zpěvačkou Mylene Farmerovou nebo rakouskou režisérkou Jessicou Hausnerovou.

Na dnešní zahajovací večer do francouzského letoviska na Azurovém pobřeží zavítala i řada dalších hvězd filmového plátna. Fosterová dnes od režiséra Almodóvara převezme čestné ocenění, před objektivy fotografů se v Cannes objevili také herec známý i ze série Hvězdné války Adam Driver, Marion Cotillardová nebo Jessica Chastainová.

Podle reportáže deníku Le Monde festival kromě tradičního lesku provází také stres spojený s hrozbou šíření koronaviru a přísnými hygienickými pravidly. Návštěvníci se musí prokazovat certifikátem o ukončeném očkování proti covidu-19, případně potvrzením o imunitě nabyté proděláním nemoci nebo o negativním testu. Kromě hvězd pózujících fotografům měli večer všichni lidé na červeném koberci a okolo něj na obličejích roušky.

Na programu úvodního večera byla premiéra muzikálu Annette režiséra Leose Caraxe, v němž mimo jiných účinkují Driver a Cotillardová. Jde o jeden ze 24 snímků, které letos soutěží o tradiční Zlatou palmu. Česko v hlavní soutěži zastoupeno není.