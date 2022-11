Festival umění, vědy a technologií Prototyp začal v brněnských vodojemech

Brno - Umělecké instalace v historických brněnských vodojemech pod Žlutým kopcem jsou ode dneška do neděle přístupné při festivalu Prototyp. Akce již několik let spojuje umění s vědou a technologiemi. Návštěvníci mohou strávit 80 minut v expozici dvou vodojemů, přičemž v jednom je audiovizuální show a ve druhém expozice děl českých i zahraničních umělců, řekl ČTK organizátor Michal Okleštěk. Dnešní prohlídky už jsou vyprodané, málo vstupenek zbývá na sobotu a více na neděli.

Organizátoři využili poměrně nedávno zpřístupněného prostoru vodojemů, které jsou pro svou architekturu nazývané podzemními katedrálami. Kombinace umění a unikátního prostoru nabízí jedinečný zážitek. Návštěvníci uvidí videomapping, světelné a zvukové instalace, kinetické instalace a 3D tištěné sochy. Celý festival je také součásti Brno Creative Days.

"Vstup je v sobotu a v neděli od 9:00 do 20:40, skupiny chodí po 20 minutách a do skupiny se vždy vejde 30 lidí. Prohlídka je bez výkladu," informoval Okleštěk. K vodojemům se přichází z Tvrdého ulice, odkud už lidé uvidí navigaci, aby došli ke vstupu," řekl Okleštěk. Zájem je tak velký, že na místě už pravděpodobně nebude ani možné si vstupenky koupit, proto by si je případní zájemci měli pořídit v předstihu na internetu.

Jelikož jsou vodojemy unikátní a krásný prostor, rádi by se organizátoři za rok vrátili právě sem. To už by mohl být po rekonstrukci přístupný i třetí vodojem.