Praha - Tři snímky, které prošly českým filmařským workshopem dok.incubator, uvede na přelomu ledna a února prestižní americký festival Sundance. Dokumenty budou uvedeny v mezinárodní soutěžní sekci, do které bylo vybráno 12 filmů. ČTK to dnes za dok.incubator sdělila Lucie Čunderliková. Dok.incubator je workshopem pro tvůrce dokumentárních filmů. Pomáhá se střihem, dramaturgií, ale soustředí se i na marketing a plánování distribuce tak, aby snímky uspěly na globálním trhu.

Prvním vybraným snímkem je The Disappearance of My Mother od mladého italského tvůrce Beniamina Barrese, dále dokument s názvem Lapü od kolumbijských filmařů Césara Alejandra Jaimese a Juana Pabla Polanca a třetím se stal brazilský film The Edge of Democracy od Petry Costy.

"Ze čtyřiadvaceti filmů, které v posledních třech letech prošly naším workshopem, se jeden dostal na shortlist Oscarů, jeden získal cenu Emmy, pět bylo vybráno pro Evropské Filmové Ceny EFA a čtrnáct soutěžilo na nejprestižnější světové přehlídce dokumentů IDFA. Na Sundance se dostalo celkem devět filmů, na kterých jsme od roku 2013 spolupracovali, a jeden z nich, gruzínský dokument The Machine Which Makes Everything Dissappear, si dokonce odvezl cenu za nejlepší režii," uvedla zakladatelka a ředitelka dok.incubatoru Andrea Prenghyová.

S českým programem jsou spojené i další tři dokumenty, které budou v lednu uvedeny na Sundance. The Magic Life of V a One Child Nation natočili bývalí účastníci workshopu a na filmu Advocate se podílela Yael Bittonová, jedna z lektorek.

Sundance Film Festival se každoročně odehrává v lednu v americkém Utahu a přitahuje pozornost filmových kritiků i tvůrců, neboť jde o největší festival nezávislých filmů v USA. Skládá se ze soutěžní sekce, která zahrnuje hranou i dokumentární tvorbu, a z části nesoutěžní. Rozvoj festivalu ovlivnilo spojení se jménem Roberta Redforda, který zde v roce 1981 založil Sundance Institute. V roce 2012 zde uspěl Bohdan Sláma s filmem Čtyři slunce, který jako první český tvůrce pronikl do hlavní soutěže.

Dok.incubator byl založen v roce 2010 ve spolupráci s festivalem DOK Leipzig jako think-tank poskytovatelů profesionálního vzdělávání. Spolupracuje také s českými filmaři a podílel se na významných tuzemských dokumentárních filmech. Jde například o dokumenty Planeta Česko, Švéd v žigulíku, Budovatelé říše či Central Bus Station.