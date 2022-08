Festival skla v Liberci navštívily tisíce lidí, zrušený trh bude možná za měsíc

Liberec - Akce premiérového ročníku týdenního festivalu skla v Liberci navštívily tisíce lidí. Krajský projekt Crystal Valley Week sice oficiálně skončil dnes, některé výstavy ale bude možné navštívit i v dalších dnech. A za měsíc se podle ředitele projektu Davida Pastvy možná bude konat i sklářský trh zrušený kvůli bouři.

"Přemýšlíme, že bychom udělali nějaký menší trh na konci září, možná i někde v interiéru," uvedl pro ČTK Pastva. Sobotní trh na náměstí před radnicí měl patřit mezi vrcholy festivalu, prezentovat se na něm mělo kolem 50 výrobců skla a šperku. "Bohužel ta strašná bouře v pátek večer zničila vybavení, zničila i připravené sklo některých výrobců a poškodila také mobilní sklářskou pec, která fungovala dobře v předchozích dnech," dodal ředitel projektu.

Festival jinak organizátoři hodnotí jako vydařený, i když přesná čísla návštěvnosti neznají, protože většina akcí byla volně přístupná. Placené, mezi něž patřily talk show s módními přehlídkami světové známých osobností Blanky Matragi a Liběny Rochové, ale byly podle Pastvy vyprodané. Přehlídky se konaly v pátek a v sobotu v netradičním prostředí tramvajového depa. "Každý večer tam bylo 300 lidí. Tleskalo se ve stoje, takže si myslím, že publikum bylo určitě spokojené," dodal Pastva.

Cílem týdenní akce bylo ukázat, že Liberecký kraj má ve světě unikátní postavení, co se týče sklářské a bižuterní výroby a výroby šperků. Napříč krajem je zhruba 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, muzeí a škol. Crystal Valley Week oživil ulice v Liberci skleněnými instalacemi, lákal na živou výrobu, návštěvníkům se otevřely běžně nepřístupné prostory, městem jezdila křišťálová tramvaj. Ne vše dnes skončilo. "Máme výstavy, které budou pokračovat v následujících 14 dnech, ať je to Ricardo Hoinef a jeho výstava v Malé výstavní síni nebo expozice Lasvitu v Linserce," uvedl Pastva. Do 7. září potrvá výstava děl Bořka Šípka a Jiřího Pačinka v kavárně Pošta a až do konce října bude před krajskou knihovnou výstava zaměřená na sklářské osobnosti z kraje.

Některá díla z festivalu zůstanou v Liberci natrvalo. Mezi ně patří hejno 40 skleněných plameňáků od Jiřího Pačinka, jež jsou na nevyužívaném ostrůvku v zoo, nebo 24 metrů dlouhý skleněný žebřík, který mohou obdivovat návštěvníci při cestě přes dvě patra vyhlídkové věže Severočeského muzea.