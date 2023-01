Festival severského filmu Scandi uvede komedie, horory i historická dramata

Tisková konference k devátému ročníku filmové přehlídky současného skandinávského filmu Scandi, 9. ledna 2023, Praha. Zleva kreativní ředitel společnosti Film Europe Dominik Hronec, Marketing and PR Manager Scandi Denisa Nováková, zakladatel SCANDI Ivan Hronec.

Praha - Více než tři desítky českých kin budou od 18. do 25. ledna promítat filmy, které jsou součástí přehlídky skandinávského filmu Scandi. Festival představí nejnovější komedie, horory i historická dramata z Dánska, Švédska, Norska, Finska a Islandu. Hostem přehlídky bude norský režisér Eric Poppe, jehož historický snímek Emigranti festival v pražském kině Lucerna zahájí. Dnes ho pořadatelé v Praze promítli novinářům.

Eric Poppe je mezinárodně uznávaný režisér, který má za sebou třeba snímky Utøya nebo 22. července. Snímek o švédské rodině hledající nový domov v Severní Americe je nadčasovým příběhem o tom, kým člověk je, kam patří a jak daleko je ochoten zajít, aby ochránil své děti a dosáhl svých snů.

Podle Ivana Hronce, ředitele pořádající společnosti Film Europe se organizátoři festivalu snaží vybírat snímky podle několika kritérií. Jedno z nich je divnost, druhým čistý žánr, dalším tabu a posledním epický příběh. Film, který odpovídá prvnímu kritériu, je třeba snímek Bombastický Johan režiséra Hallvara Witzoa, komedie o samotáři s vášní pro dynamit, který se dostává do neustálých konfliktů s vesnickou komunitou.

Mezi žánrové snímky řadí pořadatelé titul Ono, debut finské režisérky Hanny Bergholmové. Horor má hlavní hrdinku dvanáctiletou gymnastku Tinju, která se zoufale snaží potěšit svou matku posedlou prezentováním dokonalého rodinného života prostřednictvím svého blogu. Život rodiny náhle změní příchod tvora, který není člověkem. Mezi filmy s tématem tabu patří pak film Nic, který natočila Trine Piil Christensenová podle bestselleru Janne Tellerové. Vypráví surový příběh o skupině mladých lidí, kteří se tváří v tvář nesmyslnosti života vydávají pryč z bezpečí a nevinnosti dětství.

"Devátý ročník Scandi je pro nás po dramaturgické stránce nejvýraznějším a nejvyváženějším ročníkem, jaký jsme kdy uvedli. Jako Film Europe kupujeme pro Scandi filmy jeden až dva roky dopředu. Často filmy vybíráme a zajišťujeme jen podle scénáře nebo tvůrce. Krása skandinávského filmu je v jeho žánrové a generační demokratizaci," řekl kreativní ředitel Film Europe Dominik Hronec.

Vedle zmíněného filmu Nic je i několik dalších filmů výsledkem adaptace literárního díla. Mezi takové patří i filmy Všechny mé dopisy spal, drama založené na skutečné události, které natočil švédský režisér Björn Runge. Příběh snímku odkrývá vliv vášně, žárlivosti a hněvu v milostném vztahu během 30. let 20. století. Na literární předloze Vilhelma Moberga je založen i úvodní film Emigranti, který také splňuje čtvrté z kritérií, podle nichž pořadatelé snímky do přehlídky vybírají a to je velký epický příběh.