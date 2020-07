Festival Půlmetronome bude v září, za rok přijedou Underworld

Praha - Pražský hudební festival Metronome, který se kvůli koronaviru přesunul na příští rok, uspořádá od 17. do 19. září zvláštní verzi pod názvem Půlmetronome. Pořadatelé dnes v tiskové zprávě uvedli, že na něm představí to nejlepší z české hudební scény. Plnohodnotná verze za účasti zahraničních hvězd pak bude v červnu 2021. Svoji účast na ní potvrdila britská elektronická skupina Underworld, která měla vystoupit letos. ČTK to dnes sdělila mluvčí festivalu Sabina Turšnerová.

Kdo bude účinkovat na zářijovém festivalu, pořadatelé oznámí až v následujících týdnech. "Vstupenky, které si diváci doteď koupili nebo i nadále kupují, budou platit na obě akce," uvedl ředitel Metronome Prague David Gaydečka. Dodal, že skupina Underworld je symbolem pro mnoho generací a přitom je stále aktuální a moderní.

Underworld mají na festivalu představit své nové album Drift songs. Dvojice Karl Hyde a Rick Smith, kteří se za názvem Underworld skrývají, na scéně působí od roku 1980. Proslavili se třetí deskou Dubnobasswithmyheadman s hity Cowgirl a Dark & Long. Díky kultovnímu filmu z 90. let Trainspotting je na celém světě nejznámější skladba Born Slippy.

Festival Metronome Prague se měl původně konat letos v červnu, pořadatelé ho po vypuknutí pandemie koronaviru přeložili na září, později se ale rozhodli přesunout ho až na příští rok. Podle aktuálních plánů by se přehlídka měla konat na Výstavišti 17. až 19. června 2021. Pořadatelé uvádějí, že přes polovinu kapel, které měly letos vystoupit, potvrdilo účast na příštím ročníku.

Největšími hvězdami letos plánovaného pátého ročníku festivalu Metronome Prague měli být kromě Underworld americký rapper Macklemore, americký zpěvák, textař a multiinstrumentalista Beck a další zahraniční i tuzemští hudebníci. Návštěvnost festivalu podle pořadatelů vzrostla ze 7500 diváků v prvním ročníku na loňských přibližně 20.000.