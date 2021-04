Festival Pražské jaro chce v upraveném programu nabídnout 23 koncertů

Praha - Pořadatelé festivalu Pražské jaro chtějí v upraveném programu nabídnout mezi 12. květnem a 3. červnem 23 koncertů, které se odehrají s diváky v sálech, pokud to platná opatření umožní. Všechny koncerty budou moci diváci zároveň bezplatně zhlédnout v přímém přenosu na webu Pražského jara. Tato vystoupení se uskuteční, i kdyby mělo jít pouze o přímé přenosy bez přítomnosti obecenstva. ČTK o tom dnes informoval mluvčí festivalu Pavel Trojan mladší.

"V uplynulých měsících jsme pečlivě sledovali vývoj pandemické situace, byli v každodenním kontaktu s umělci, s příslušnými úřady, vytvořili nespočet nejrůznějších scénářů. Projekty formátu Pražského jara, se silnou mezinárodní účastí a složitou logistikou, nelze zastavit či uvést v běh v řádu dnů. Program, který předkládáme, je průsečíkem toho nejlepšího možného, co nám dovolují protiepidemická opatření platná nejenom v České republice, ale s ohledem na hostování zahraničních umělců i v zahraničí, a ekonomických možností festivalu při enormním výpadku tržeb ze vstupného, které pokrývají až třetinu našich nákladů," uvedl ředitel festivalu Roman Bělor.

Tradiční zahajovací skladbu festivalu Pražské jaro, Smetanovu Mou vlast, zahraje 12. května český soubor Collegium 1704 s dirigentem Václavem Luksem. Původně ohlášení interpreti Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin a dirigent Vladimir Jurowski svou účast odvolali, protože v Německu aktuálně platná nařízení upravující práci orchestrů jim neumožní dílo nazkoušet. Na závěrečném vystoupení 3. června by se měla v Obecním domě představit Česká filharmonie pod vedením Marka Wiggleswortha. Upravený program je na stránkách festivalu.

Pražské jaro v součinnosti s ministerstvem kultury a ministerstvem zdravotnictví připravuje pilotní projekt přibližně čtyř koncertů, které by se na základě speciálního režimu a výjimečných opatření odehrály za přítomnosti diváků v sále i v situaci, kdy by to obecně platná protiepidemická opatření neumožňovala. Na pilotním projektu Pražské jaro spolupracuje rovněž s Českou filharmonií.

Držitelé vstupenek budou v předstihu informováni, zda se daný koncert uskuteční za přítomnosti obecenstva v sále. Počet diváků stanovený příslušnými orgány státní správy bude naplněn držiteli vstupenek chronologicky dle data zakoupení. Festival garantuje, že vstupné za neuskutečněné koncerty, stejně tak i za vstupenky, které nebude možné využít v důsledku omezené kapacity sálů či jejich úplného uzavření, bude refundováno v plné výši. Refundace bude zahájena 4. června 2021.

Loňský ročník se kvůli opatřením proti šíření koronaviru uskutečnil on-line. Základem programu bylo 11 živě přenášených koncertů.