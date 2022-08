Festival Prague Pride dnes v Praze vyvrcholí duhovým průvodem

Praha - V Praze dnes vrcholí festival hrdosti leseb, gayů, bisexuálů, trans a queer lidí (LGBT+) Prague Pride. Centrem odpoledne už podesáté projde takzvaný duhový průvod. Tentokrát bude bez alegorických vozů, což pořadatelé odůvodnili důrazem na udržitelnost. Magistrátu ohlásili účast 20.000 lidí. Průvod se koná poprvé od roku 2019, v předchozích dvou letech se neuskutečnil kvůli pandemii covidu-19. Na bezpečnost bude během akce dohlížet policie, odpůrci průvodu podle ní letos nenahlásili žádné protesty. Bude také částečně omezena doprava.

Průvod ze spodní části Václavského náměstí vyjde kolem 13:00, účastníci se však budou na náměstí scházet už před polednem. Průvod projde ulicemi Na Příkopě a Celetnou, přes Staroměstské náměstí a dále Pařížskou ulicí k Vltavě a přes Čechův most. Poté bude pokračovat po schodech nahoru na Letnou. Pořadatelé pro lidi se zhoršenou pohyblivostí či rodiče s kočárky zajistí od schodů na Letnou cestu autobusem.

V Letenských sadech a na pláni pak bude do večera hudební a doprovodný program, a to na šesti pódiích. Vystoupí například Tom Auspaul, Girli nebo kapela We Are Domi.

Dvanáctý ročník festivalu Prague Pride, který začal v pondělí, potrvá do 14. srpna. Na programu letos bylo zhruba 150 akcí. Mottem ročníku je Heart matters - tedy na srdci záleží nebo srdeční záležitost, což podle organizátorů reflektuje lidskoprávní aspekt festivalu.

Podle dřívějších údajů organizátorů přibývalo návštěvníků festivalu Prague Pride každoročně do roku 2018, kdy jich dorazilo 92.000. V roce 2019 jich bylo 75.000 a v průvodu šlo na 30.000 lidí, uvedli dříve pořadatelé. V roce 2020 se přehlídka uskutečnila jen on-line. Loni se část programu přesunula do venkovních prostor, celkem dorazilo na 25.000 lidí, ale průvod se opět nekonal.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. Podle nich byl festival obscénní a nevkusně vnucoval ideologii homosexualismu. Tento pojem použil tehdejší prezident Václav Klaus, podle něhož bylo nutné proti tomu bojovat. V dalších letech protestní akce postupně slábly.