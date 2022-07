Festival Pop Messe si na bývalém stadionu v Brně užilo několik tisíc lidí

Druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu Pop Messe začal 29. července 2022 na bývalém fotbalovém stadionu Za Lužánkami v Brně. Potrvá do 30. července.

Brno - Hudební festival Pop Messe si na zchátralém fotbalovém stadionu Za Lužánkami v Brně užilo několik tisíc lidí. V pátek i dnes zamířilo na festival kolem 5000 lidí, největší zájem je o koncerty kolem půlnoci, řekl ČTK za pořadatele Radek Babička.

Festival v pátek začal, končí v noci na neděli. Dvě venkovní pódia vyrostla na ploše bývalého hřiště, další dvě scény pořadatelé umístili do krytých prostor Bobycentra v sousedství stadionu. Dnes hrozilo, že festival naruší déšť. "To se ale naštěstí nestalo, pršelo před tím, než začal první z koncertů, kolem 14:00 už bylo pěkně," uvedl Babička.

Festival se konal poprvé loni, ovšem tehdy měl kvůli koronavirové pandemii kapacitu omezenou na 3000 lidí a hrálo se pouze venku na stadionu. Aktuální ročník je tak podle Babičky první plnohodnotný. Nezaměnitelnou kulisu vytvářejí betonové tribuny bývalého stadionu, porostlé náletovými dřevinami a pokryté graffiti.

Hudební nabídka festivalu Pop Messe není žánrově omezená, sahá od rockových a punkových kapel k čistě elektronickým projektům nebo rapovým formacím. Podle organizátorů musí být pozvaní interpreti především progresivní.

Prostor před hlavním pódiem v pátek večer rozhýbal například český "kulometně rychlý" rapper Smack One, publikum se k němu přidalo například v hitu Molotow. Na druhé scéně bodovali už odpoledne Prago Union, večer pak například americká kapela Algiers. "Největší zájem byl o koncerty kolem půlnoci, například o Bicep. Očekáváme, že dnes by to mělo být podobné," uvedl Babička.

Na hlavním pódiu vystoupí před půlnocí britská kapela Ride, po půlnoci přidá hudební poezii Kae Tempset. Na druhé scéně zarapuje před půlnocí brněnský Michajlov.