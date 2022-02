Festival otrlého diváka zahájí 28. února francouzský film After Blue

Praha - Festival otrlého diváka, který je určen příznivcům pokleslé zábavy, zahájí 28. února v pražském kině Aero francouzský film After Blue. Milovníkům brakových filmů 17. ročník festivalu do 6. března nabídne téměř dvacítku projekcí na téma psychedelie i doprovodný program. Na březen a duben pořadatelé chystají přesun festivalu do brněnského kina Scala, do kina Bio Central v Hradci Králové, do kina Metropol v Olomouci a do Kina Boskovice. ČTK o tom za organizátory informoval Filip Linhart.

Na úvod Festivalu otrlého diváka 28. února promítnou novinku francouzského experimentátora Bertranda Mandica After Blue. Její děj se odehrává na stejnojmenné planetě s panenskou přírodou, kam část lidstva přesídlila poté, co se Země stala téměř neobyvatelnou. Zdánlivý ráj je však vykoupen četnými oběťmi. Ve stejný den mohou zájemci zhlédnou oplzlou komedii Greydona Clarka Prci, prci, joysticky a jako předfilm Příběh hrůzostrašné Eliz od režisérské dvojice Adam Struhala a Eliška Kováříková, který je nominovaný na Čekého lva v kategorii Nejlepší krátký film.

Pořadatelé festivalu divákům opět nabídnou interaktivní projekci nebo simultánní dabingy. Letos budou o tento zážitek obohaceny například rockový sci-fi muzikál o cestování časem Synové ocele, protidrogová klasika Mařena šlukuje nebo pornografický Agent 69 Jensen: Ve znamení štíra.

"Podoben dealerovi program nabízí širokou škálu kinematografického matroše, v níž by si měli najít to své i ti nejzpovykanější filmoví závisláci. Podávat se budou látky povzbuzující, uklidňující, halucinogenní, hypnotické, topořivé i zcela oblbující," oznámili pořadatelé. Na programu se opět objeví pásmo Filmový hovnocuc představující ukázky snímků, které podle nich představují skutečný filmový odpad.

V loňském roce se festival vzhledem k uzavření kin konal on-line.