Festival Open House zpřístupní veřejnosti stovku budov v Praze

Praha - Začíná devátý ročník festivalu Open House Praha, který o víkendu otevře veřejnosti zdarma více než sto běžně nepřístupných budov či prostorů v hlavním městě. Ode dneška je připravený doprovodný program jako komentované prohlídky, přednášky či diskuse. Od soboty do neděle budou pak zpřístupněny mimo jiné Kramářova vila, Nová scéna Národního divadla nebo prostory hlavního nádraží. Mottem festivalu je Architektura pro všechny, prohlídky jsou určeny pro širokou veřejnost včetně lidí se zrakovým či sluchovým postižením. Organizátoři také připomenou architekty Karla Pragera, Věru Machoninovou nebo Antonína Viktora Barvitia.

Podle ředitelky festivalu Kláry Veselé mohou lidé navštívit 109 běžně nepřístupných budov a areálů. "Jsou to místa, která pravidelně míjíme, aniž bychom měli šanci zjistit, co se skrývá za jejich fasádami a ploty," uvedla Veselá. Řekla, že vedle skvostů pražské architektury a designu se zájemci na komentovaných prohlídkách také dozvědí příběhy spojené s výstavbou historických budov, rekonstrukcemi či moderními projekty.

Otevřeny budou prostory jako vládní salonek na hlavním nádraží, Masarykův salonek na Masarykově nádraží, což je původní císařská čekárna, nuselská radnice, palác Metro nebo palác Adria. Seznam otevřených budov a prostor mohou lidé najít na webových stránkách

Organizátoři připomenou architekta Karla Pragera, jednoho z nejvýznamnějších českých architektů druhé poloviny 20. století, od jehož narození v létě uplyne 100 let. V programu jsou zastoupeny jeho realizace z různých období. Návštěvníci se tak budou moci poprvé podívat do bývalé pobočky Komerční banky na Smíchově, vysokoškolského areálu z 90. let v Jinonicích nebo zákulisí Nové scény Národního divadla, která letos slaví 40 let od otevření.

Dále pak Věru Machoninovou a její tvorbu, která je zastoupena například obchodním centrem DBK (dříve Dům bytové kultury), které je považováno za jedno z vrcholných děl poválečné architektury v Česku. Třetím architektem, jemuž je letošní program věnován, je Antonín Viktor Barvitius, který se narodil před 200 lety. Při této příležitosti budou zpřístupněny Gröbeho vila v Havlíčkových sadech, Lannova vila v Bubenči a kostel sv. Václava na Smíchově.

Open House Praha je součástí mezinárodní sítě festivalů Open House Worldwide, které se konají ve více než 50 městech.