Festival Open House Praha zaznamenal přes 76.000 návštěv

Praha - Festival Open House Praha, který o víkendu otevřel běžně nepřístupné budovy a prostory, zaznamenal přes 76.000 návštěv, což je o 40 procent více než v loňském roce. Letošní pátý ročník ukázal 80 architektonicky zajímavých objektů na území deseti městských částí Prahy. Největším lákadlem byl Velký strahovský stadion, do kterého zavítalo 6300 lidí. ČTK to dnes za organizátory sdělila Michaela Pánková.

"V letošním roce jsme se zaměřili na otevírání objektů v okrajových městských částech jako třeba Ďáblice, Suchdol, Strašnice či Modřany a byli jsme velmi překvapeni, kolik návštěvníků se podařilo nalákat," řekla ředitelka festivalu Andrea Šenkyříková. Jen v Ďáblicích se přišlo na prohlídky místní hvězdárny, základní školy, obecního domu, kaple, hřbitova či komunitního centra podívat přes 1100 lidí.

Kromě strahovského stadionu si festival pro návštěvníky připravil i další speciality jako třeba Vodárenskou věž na Letné, Krematorium Strašnice, parník Vyšehrad, Velodrom na Třebešíně nebo dva protiatomové kryty.

Z novinek byl podle Pánkové největší zájem jak o moderní šetrné budovy Visionary v Holešovicích a Dock in Two v Libni, tak o historické paláce na Hradčanech a Malé Straně. Možnost prohlédnout si Hrzánský a Lichtenštejnský palác, které slouží k reprezentačním účelům vlády, využilo 4310 zájemců. Vedle Úřadu vlády se do festivalu zapojilo také ministerstvo průmyslu a obchodu, které mimořádně zpřístupnilo i Petschkův palác v ulici Politických vězňů, za druhé světové válce neblaze proslulý jako sídlo gestapa. Ten navštívilo přes 3300 lidí.

Nejdelší fronty, až dvě a půl hodiny, stáli lidé u Hotelu International Praha v Dejvicích, který se stal i hlavním vizuálním motivem letošního festivalu. Hodinovou frontu si zájemci museli také vystát u Rezidence primátora Prahy.

O návštěvníky se v budovách staralo více než 350 dobrovolníků z řad organizátorů Open House Praha, ale také přímo zaměstnanci, majitelé či správci budov. Organizátoři festivalu zpřístupnili za pět let 272 budov, které zaznamenaly dohromady přes 260.000 návštěv.