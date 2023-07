Festival Mighty Sounds zavedl placení čipem, odpadli nepoctiví prodejci i fronty

Tábor - Pořadatelé táborského festivalu Mighty Sounds, který letos poprvé zavedl placení čipem, jejž si diváci nabili předem penězi, si tento systém chválí. Zamezili tomu, aby je prodejci šidili, v areálu se netvořily fronty. Lidé tak nemohli na místě platit hotově ani platební kartou. Systém funguje off-line, nezávisle na internetovém připojení. Organizátoři chtějí příští rok zlepšit informování o této variantě plateb, řekla ČTK mluvčí festivalu Markéta Broumová. Festival zaměřený na ska, punk či reggae letos přilákal kolem 10.000 lidí.

"Přehlednost, lepší přehled hlavního organizátora o tocích financí na festivalu, to byl určitě jeden z motivů, proč systém zavést. Dalším aspektem bylo zjednodušení transakcí. To znamená, že nám odpadly fronty, všechno to byla extrémně jednoduchá záležitost. A co se týče porovnání s platbami kartou, je tam výhoda, že ten systém je off-line, nezávislý na mobilní nebo internetové síti. Funguje, i kdyby nějaká síť vypadla. To byly tři hlavní důvody," řekla mluvčí. Jde o takzvaný cashless, festivalovou peněženku, kdy se všude v areálu platí skrze čipový náramek, který slouží i jako vstupenka. Návštěvníci si musí penězi dobít čip, který dostanou spolu s páskou.

Organizátoři mají na cashless dobré ohlasy. "Jelikož jsme ten systém měli první rok, jsou tam určitě věci, které bychom chtěli do budoucna zlepšit, ale celkově jsme spokojeni, věříme, že návštěvníci taky. Do pondělí byla možnost vrácení peněz, které na čipech zbyly, všechno jede bez problémů, takže nemáme důvod o tom pro příští rok neuvažovat," řekla mluvčí. Při dalším ročníku chtějí pořadatelé lépe předem informovat o tom, jak placení čipem funguje.

Díky systému vidí on-line prodeje na barech a mohou posilovat počty barmanů na vytížených místech, jinde naopak ubrat. "Máme i lepší přehled o tom, co se kde v areálu děje. Můžeme nějaké prodejní místo v určitou chvíli i uzavřít a jiné třeba posílit, protože se ukáže, že právě tam potřebují lidé víc nakoupit," popsala Broumová.

Festival se letos odehrál od 23. do 25. června na táborském letišti. Hlavní hvězdou byli američtí Rancid. Přijeli také australský hudebník Dub FX, anglická kapela Enter Shikari nebo americká ska punková kapela The Interrupters. Náklady na akci byly dosud nejvyšší, přesáhly 20 milionů Kč. Organizátoři vstupné meziročně zdražili asi o 20 až 30 procent, vstupenka na všechny tři festivalové dny stála na místě 3500 Kč.