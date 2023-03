Festival Metronome Prague v červnu během čtyř dnů nabídne osm desítek koncertů

Praha - Festival Metronome Prague 2023, který se uskuteční 22. až 24. června na pražském Výstavišti, během čtyř dnů nabídne osm desítek koncertů, dvakrát více než loni. Návštěvníci si budou moci vybrat ze čtyř venkovních a tří vnitřních scén. Pořadatelé přidali novou scénu Beats for Metronome, která vznikla ve spolupráci s ostravským festivalem taneční hudby Beats for Love. Festival začne zatím neupřesněným programem ve středu 21. června, hlavní program bude pokračovat od čtvrtečního odpoledne do nedělního rána. Novináře o tom dnes informoval jeden z organizátorů David Gaydečka.

"Velkou změnou pro nás je, že máme dvojnásobek vystoupení, než jsme měli v minulých letech. Další radostnou změnou pro nás je skutečnost, že spolupracujeme na celé jedné scéně s festivalem Beats for Love, takže posilujeme noční část festivalu. Areál za poslední tři roky prošel velkým vývojem, takže věřím, že diváci budou příjemně překvapeni," řekl ČTK za pořadatele Martin Voňka.

Vstupenky na Metronome Prague jsou nyní k dostání od 3190 korun na tři dny pro dospělého, jednodenní vstupenka vyjde na 2290 korun. Cena postupně poroste. Pro děti, mládež a zdravotně postižené je připravené zvýhodněné vstupné.

Pořadatelé k iž dříve ohlášeným mezinárodním hudebním hvězdám, mezi které patří francouzská zpěvačka a skladatelka Zaz, britské formace Jamiroquai, White Lies a Editors, francouzská skupina M83, německé trio Moderat nebo norská zpěvačka Aurora, oznámili další jména. Vystoupí rockerka Holly Humberstoneová, neo-soulová zpěvačka a raperka Biig Piig, izraelská zpěvačka Riff Cohenová, španělský producent a dýdžej David Penn nebo americká písničkářka Sir Chloeová.

Hlavní hvězdou programu 22. června bude formace Jamiroquai, u jejíhož zrodu stál v roce 1992 britský hudebník Jason Kay. Do České republiky se vrátí po čtyřech letech. Pořadatelé opět přichystali tuzemské hudební speciály, které se staly nedílnou součástí hudebního programu Metronome Prague. Mezi takové bude patřit projekt Monkey Business Spexial s hosty Danem Bártou, Otou Klempířem a Michaelem Viktoříkem z J.A.R.

V pátek 23. června budou hlavní scény patřit francouzské šansoniérce Zaz, berlínským Moderat, britským rockerům Editors. Koncertní speciály nachystali slovenská zpěvačka Jana Kirschner, rocková kapela Para nebo domácí Zrní. V sobotu 24. června se mimo jiné představí francouzští M83, post-punková White Lies nebo švédská zpěvačka Tove Lo. Na rapové scéně vystoupí například domácí Pio Squad či Supercroo.

Z dalších českých interpretů se na Metronome Prague představí Midi lidi s pokračováním koncertního programu písní Miroslava Žbirky. Indie pop-rocková kapela The Silver Spoons chystá vizuálně-hudební show, která je unikátní kombinací tanečních melodií a kytarových riffů. MYDY potěší své příznivce extravagantním vizuálním stylem, kterému vévodí zpěvačka a textařka Žofie Dařbujánová.

Součástí Metronome Prague bude i doprovodný program pod názvem Metronome Fair. Jeho součástí budou venkovní instalace, filmové produkce a představení aktivit neziskových organizací.

Pátý ročník festivalu Metronome Prague loni navštívilo 22.000 lidí, nejvíce za dobu jeho existence. Hlavní hvězdou sobotního programu byla kapela Underworld. Páteční program na hlavní scéně vrcholil show hudebníka Becka. O den dříve posluchače nadchnul Nick Cave se skupinou The Bad Seeds. Za předchozí čtyři ročníky Metronome Prague přijely hvězdy jako Kraftwerk, Primal Scream, Liam Gallagher, Morcheeba, Sting, Iggy Pop, Foals, Chemical Brothers, Kasabian, David Byrne, John Cale nebo Massive Attack.