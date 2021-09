Festival Letní Letná navštívilo přes 50.000 lidí

Praha - Festival Letní Letná letos navštívilo přes 50.000 lidí. Divácky nejúspěšnější byla francouzská představení, z vyprodaných sálů se ale mohly těšit i tuzemské novocirkusové ansámbly. Dvoutýdenní festival skončil v úterý. V roce 2019, kdy se naposledy festival konal v plném rozsahu, jej navštívilo 60.000 lidí. Na dotaz ČTK to za pořadatele uvedla Nikola Lörinczová. Za loňský rok počet návštěvníků pořadatelé neuvádějí, festival trval jen týden.

Letos se festival vrátil s plnohodnotným programem. "S ohledem na pandemickou situaci se dá říci, že letošní návštěvnost překonala naše očekávání," uvedl ředitel Letní Letné Jiří Turek.

V programu mohli návštěvníci vybírat z téměř dvou set akcí. Miláčkem publika se opět stal Cirque Le Roux, který z Francie přijel na Letní Letnou už podruhé. Jeho filmem inspirované představení Deer In The Headlights hlásilo každý večer vyprodáno. Zájem byl i o další francouzské ansámbly, zejména v závěru festivalu. Ať už to byl Cirque La Compagnie s inscenací na pomezí cirkusu a grotesky L’Avis Bidon, nebo Compagnie 100 Issues, která s humorem zpracovala vážné téma smrti v novince Don’t Feed The Alligators.

Zmizely i lístky na tuzemské novocirkusové stálice Losers Cirque Company, AirGym Art Company či Cirk La Putyka. U dětského publika si nejlépe vedlo Divadlo Drak, Studio Damúza, které nejmenší diváky strhlo svou Řekou, či každoročně oblíbený Václav Strasser, Víťa Marčík, Vojta Vrtek, Buchty a Loutky nebo Bratři v tricku. Švýcarští klauni Compagnie DUE svým představením a humorem nezklamali ani dospělé.

Mezinárodní festival nového cirkusu a divadla Letní Letná do necelých tří týdnů koncentruje to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby. Jedná se tak o jedinou přehlídku svého druhu a rozsahu v České republice a okolních zemích. Návštěvníky čeká kromě večerních představení i bohatý divadelní program pro děti.