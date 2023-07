Festival Let It Roll v Milovicích nabídne vystoupení 240 umělců

Milovice (Nymbursko) - Drum and bassový festival Let It Roll letos nabídne přes 240 umělců, z toho víc než 150 bude zahraničních. Mezi ohlášenými hvězdami je například britské elektronické duo Chase & Status nebo Andy C. Festival, který se koná na bývalém vojenském letišti v Milovicích, potrvá od 3. do 5.srpna. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě. Loni se akce účastnilo zhruba 30.000 lidí.

"Mezi hlavní hvězdy letos patří Chase & Status, Andy C, Camo & Krooked b2b Mefjus, Dimension, Sub Focus a Wilkinson, na své si ale přijdou milovníci rozličných subžánrů," uvedli organizátoři. Vystoupení se budou konat na několika scénách, zahajovací ceremoniál na hlavní scéně Citadel doprovodí audiovizuální show. "V letošním roce se na tvorbě hudebního doprovodu k ní podílí nejsilnější sestava umělců v dosavadní historii, kterou se podařilo dát dohromady pod záštitou značky MODUS - Camo & Krooked & Mefjus, Annix, Kimyan Law, RageMode, Rido a Synergy," uvedli organizátoři.

Fanoušky letos čeká novinka v podobě druhé největší scény Terra a menší vylepšení na dalších scénách. Součástí doprovodného programu bude znovu i festivalový autobus s takzvanými Bus Parties. Organizátoři uvedli, že lidé mohou ještě koupit poslední vstupenky na celý festival nebo jednodenní vstupenky na pátek a sobotu.

První ročník akce, kterou organizátoři označují za největší drum & bassový festival světa, se konal v roce 2002 v pražském klubu Mlejn. Od roku 2015 se koná na bývalém vojenském letišti v Milovicích. Na festivalu každoročně vystupují stovky českých i zahraničních DJs.

Organizátoři se od roku 2014 snaží různými opatřeními snižovat ekologickou stopu akce. Od roku 2019 je například bez plastových brček, na festivalu je třídicí linka. Letošní novinkou bude například nádobí na občerstvení z cukrové třtiny, které mohou lidé vyhodit i se zbytky jídla do bio odpadu. "Letos se také zaměříme na nedopalky od cigaret. Na stáncích Rollin' Green si budou moci návštěvníci vyzvednout 'kapesní popelníky' a také bude po festivalu rozmístěno dostatečné množství popelníků, aby návštěvníci neměli potřebu vyhazovat nedopalky na zem," doplnila za organizátory Zuzana Kantorová. Sesbírané nedopalky poslouží jako surovina pro výrobu takzvaného biocharu, který budou odborníci z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze využívat například k čištění odpadních vod.

Organizátoři festivalu letos musí zajistit, aby návštěvníci nevstupovali na okolní pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje. Od konce března policie vyšetřuje jejich možnou kontaminaci nebezpečným azbestem. Kontrolní měření ovzduší, která nechal kraj na začátku června v některých částech provést, azbest neprokázala. Část využívaná pro festival podle policie zasažená nebyla.