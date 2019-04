Praha - Na festivalu Krásný ztráty live, který se uskuteční ve Všeticích na Benešovsku, se 9. srpna po více než 50 letech na jednom pódiu sejdou The Primitives Group a Framus Five Michala Prokopa. Naposledy obě kapely na společné akci vystoupily v roce 1968 na 2. československém beatovém festivalu v pražské Lucerně. ČTK o tom za pořadatele informovala Zuzana Kantorová.

Obě skupiny v době svých začátků zastupovaly na domácí scéně rozdílné hudební směry. Zatímco Michal Prokop a Framus Five byli věrní rhythm and blues a soulu, skupina The Primitives Group představovala první český pokus o psychedelický rock. Přes krátkou kariéru se skupina stala legendou. "Přes stylové rozdíly k sobě nějak historicky patříme, i když jsem z původní sestavy Framus Five zbyl sám a z Primitives Group zůstal taky jen Ivan Hajniš, a pak myslím i kytarista Zdeněk Burda," uvedl iniciátor festivalu a jeho spoludramaturg Prokop.

První společný koncert Primitives s Framus Five se odehrál v 60. letech v Nuslích na Ostrčilově náměstí v prostoru malého divadla předělaného na agitační středisko. "Sjely se tam máničky z celé Prahy a ti, co se nedostali dovnitř, zdemolovali zdejší nábytek, který pak skončil v korytu potoka Botiče. Pochopitelně se to neobešlo bez zákroku policajtů, kteří to tam rozháněli pendreky," vzpomínal Hajniš.

Na koncert si pamatuje i Prokop. "Bylo to naše první skutečně koncertní vystoupení. Za tím nečekaným spojením byl asi tehdy slavný manažer Primitivů Evžen Fiala, který na tom jejich kostýmovaném show s ohni střílel z poplašňáku a dělal takovou 'barnumskou' reklamu všemu, u čeho se nachomýtl. My jsme naopak hráli soustředěně a pódiově střídmě, přesto se to k sobě nějak zvláštně hodilo," uvedl.

The Primitives Group vznikli v roce 1965 a brzy se stali kultem. Nejen svou orientací na psychedelickou hudbu, ale také díky mimohudebním složkám svého vystupování - speciálním kostýmům, líčení ve stylu kabalistických znaků a pyrotechnickým efektům. Vzhledem ke spolupráci s Ivanem M. Jirousem jsou považováni za předobraz pozdějších Plastic People Of the Universe. The Primitives Group se rozpadli v roce 1969 poté, co její frontman Ivan Hajniš odešel do exilu do Švédska.

Mezi již dříve ohlášenými účinkujícími na festivalu Krásný ztráty live jsou například Vladimír Mišík, Vlasta Redl, David Koller, Lenka Dusilová nebo skupina Zrní. Více informací je na www.krasnyztratyvsetice.cz.