Festival KoresponDance přinesl tanec i na stráň žďárské Zelené hory

10. ročník festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance, 15. července 2022, Žďár nad Sázavou. Představení Streets of Žďár ČTK/Pavlíček Luboš

Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou hostí do neděle festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu KoresponDance. Představení s řadou zahraničních hostů se odehrávají v různých částech zámku Kinských, ale také ve strojírenské továrně Tokoz nebo u přehrady. Před dnešním slavnostním zahájením desátého ročníku festivalu se tančilo také na stráni Zelené hory.

V zámeckém ovocném sadu pak diváci pomáhali skládat dlouhé dřevěné trámy, z nichž nakonec zatěžováním vytvářeli různé obrazce. Šlo o představení skupiny Cirque Inextremiste. "Já si myslím, že nejlepší bylo začínat s vámi," řekla ředitelka festivalu Marie Kinsky. Podotkla, že publikum se může zapojit do různých festivalových akcí. Při zahájení připomněla také letošní jubileum festivalu, který přivedl do Žďáru nad Sázavou účinkující z 28 zemí a pěti kontinentů.

Tentokrát festival nabízí dvě desítky představení z 11 zemí. Vedle tance jsou jeho součástí filmové projekce, workshopy, mistrovské hodiny nebo představení pro děti.

Pod poutním kostelem na Zelené hoře dnes pětičlenné uskupení Bollwerk odtančilo první část své trilogie nazvané Downhill. V sobotu budou tito tanečníci vystupovat v továrně a v neděli ve vodě v rekreačním areálu Pilák. Jejich program shrnuje letošní festivalová témata Továrna v pohybu a Voda.

Australský choreograf James Batchelor zapojí do svých Metasystémů v továrně Tokoz i její zaměstnance. O tom, že s tancem je možné začít prakticky kdykoliv, přesvědčí izraelská choreografka Galit Liss. Do svého projektu I’m Here 1 přivedla seniorky z Vysočiny. Na pozemku zámeckých sádek vystoupí v sobotu a v neděli. Díky spolupráci se Senior pointy v kraji podobné představení vzniklo i v předchozích ročnících festivalu.

Cirkusovou performanci Runnes oslavující žonglování a běhání vytvořila skupina Hippana.Maleta.Tyto žongléry uvidí návštěvníci večer v sobotu a v neděli v amfiteátru u Pilské přehrady. Rozpis všech víkendových festivalových představení je na webu.

Pražská část festivalu byla 28. června. Žďárský program zahájila ve čtvrtek vystoupení v ulicích a koncert s výtěžkem určeným na pomoc ukrajinským uprchlíkům. "Festival KoresponDance je letos o jeden den delší, než bylo obvyklé v předešlých letech," řekla ČTK za pořadatele Barbora Dušková.

Festival pořádá nezisková organizace Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA. V minulých letech se jeho návštěvnost zvýšila z necelého tisíce na téměř 8000 lidí. Podle organizátorů jde o největší festival svého druhu v ČR.