Festival Jeden svět se uskuteční v březnu a měl by se konat v kinech

Praha - Do svého tradičního březnového termínu by se letos měl vrátit Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Pořadatelé také věří, že se bude moci uskutečnit v tradiční podobě, tedy v kinosálech s účastí diváků. Uskuteční se celkem ve 25 městech, začne 21. března a potrvá do 3. dubna, v Praze bude od 23. do 31. března.

Součástí pražské části festivalu bude i předání lidskoprávní ceny Homo Homini a ocenění nejlepších dokumentárních snímků aktuálního ročníku. V tiskové zprávě to dnes uvedli pořadatelé. Podobu letošního festivalu zveřejní 2. února.

"Po poslední zkušenosti s přesunem akce na jiný termín, kdy jsme si vyzkoušeli hned několik podob festivalu, jsme se rozhodli vrátit se do březnového termínu," uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický. Věří, že za dva měsíce bude situace s nemocí covid-19 klidnější než nyní. Rozhodnutí o podobě festivalu padlo podle něj i na základě aktuálních vládních opatření, která nenasvědčují uzávěře kultury.

Pro jistotu organizátoři chystají i záložní plán. "Určitě využijeme naši novou VOD platformu Jeden svět online, kde jsou celoročně k přehrání ty nejlepší dokumenty z Jednoho světa," doplnil Kamenický.

Loni se festival kvůli pandemii přesunul na květen a konal se především on-line. On-line prostředí si také minulý ročník vzal za své téma.

Festival dokumentů o lidských právech pořádá společnost Člověk v tísni. Poprvé se uskutečnil v roce 1999. Podle organizátorů je přehlídka nejvýznamnější akcí svého druhu na světě a v roce 2007 získala čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům.