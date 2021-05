Festival Jeden svět bude od 20. května hrát v letních kinech

Praha - Festival Jeden svět uspořádá od 20. do 28. května projekce ve vybraných letních kinech. Uskuteční se za přísného dodržování veškerých vládních a hygienických nařízení, sdělila dnes ČTK za pořadatele Nikola Páleníčková. Festival začal 10. května a měl se konat převážně on-line, na nově vzniklé platformě Jeden svět on-line mohou až do 6. června diváci najít více než 100 filmů letošního programu a debaty.

"Z Jednoho světa se stává první festival, který se z on-line prostředí podívá opět i do toho fyzického – ať už v letních kinech, nebo autokinech," uvedl ředitel festivalu Ondřej Kamenický. Divákům bude i nadále do 6. června přístupná videotéka. "Je nám jasné, že ne každý bude moci přijít do kina, anebo do toho města, kde se živá projekce uskuteční, bude mít blízko, proto se dál lidé mohou koukat na filmy odkudkoliv on-line na jedensvetonline.cz," doplnil.

Program projekcí v letních kinech a autokinech mohou diváci najít na stránkách festivalu. Prostor bude patřit hlavně premiérám zahraničních i českých filmů. Českou premiéru bude mít nový film Heleny Třeštíkové o postarší prostitutce Anny, který získal hlavní cenu na filmovém festivalu v Mnichově. Promítat se bude také film Zákon lásky od držitelky Českého lva Barbory Chalupové, který pojednává o parlamentním vyjednávání manželství pro LGBT lidi. Svou distribuční premiéru si odbydou filmy Jak Bůh hledal Karla Víta Klusáka a Filipa Remundy nebo Bílá na bílé od Viery Čákanyové.

Hlavní slogan letošního Jednoho světa Vypadáváš reflektuje příležitosti a hrozby přesunu životů do on-line prostředí v časech pandemie. Pořadatelé říkají, že díky letním kinům naplní festival slib, že nebude poskytovat filmy jen pro lidi na internetu, ale také divákům, kteří z jakéhokoliv důvodu on-line nemohou anebo nechtějí být.