Festival her, komiksů, sci-fi a fantasy vyprodal v Plzni areál DEPO2015

Druhý ročník festivalu sci-fi a fantasy CO.CON, setkání milovníků PC a deskových her, komiksů a cosplay, 28. ledna 2023 Plzeň.

Plzeň - Celý areál kulturní a kreativní zóny DEPO2015 v Plzni zaplnil dnes jeden z největších tuzemských festivalů her, komiksů, sci-fi a fantasy CO.CON. Vstupenky na druhý ročník akce, která nabízí fanouškům těchto žánrů množství deskových i počítačových her, závodní simulátory, ukázky virtuální reality a robotů, přednášky či hernu s lego kostkami, se vyprodaly už v předprodeji. Zájem je o všechny nabízené sekce, řekl dnes ČTK programový ředitel DEPO2015 Jan Štěpán.

"Chtěli jsme, aby si to tady lidé užili a protože jsme počítali s tím, že tady stráví delší čas, omezili jsme kapacitu na asi 1600 vstupenek. Vše se dopředu rychle vyprodalo. Je to akce, která je v Plzni a vůbec na západě Čech jedinečná," řekl Štěpán. V roce 2019, kdy se konal první ročník, byla akce v menším rozsahu, nyní zaplnila všechny haly bývalého depa dopravních podniků. "Ten zájem a úspěch nás těší, teď abychom přemýšleli, jestli festival nemáme příště udělat dvoudenní," řekl Štěpán

Velkokapacitní autobusová hala se proměnila v hernu s nabídkou současných počítačových her i retro her na starých arkádových automatech či Pinballu. Nechybí ani herní konzole a špičkové závodní simulátory. Návštěvníky zaujaly také přednášky odborníků z prostředí počítačových her. Lidé si v hale mohou vyzkoušet také virtuální realitu a pomocí svého mobilního telefonu také rozšířenou realitu. Lákadlem je představení robotického psa firmy Boston Dynamics Spotyho, který patří plzeňsKé městské společnosti SIT Port. Robotickou společnost mu dělá robot R2D2 z filmové ságy Star Wars.

Klasickým deskovým a karetním hrám patří Tržnice, kde jsou ukázky her od velkých společností i od menších nezávislých studií. K vyzkoušení tu jsou také speciální deskovky Wargames, které se odehrávají na několika velkých stolech plných modelů. "Velký zájem trvá také o Pokémony, tento japonský fenomén tu má i vlastní stánek," řekl Štěpán.

Hlavně rodiny s dětmi zaplnily Klempírnu, kde je k vidění a hlavně ke hraní velká lego herna. Nechybí tu například stavba školy čar a kouzel v Bradavicích ze série o Harrym Potterovi. Je to největší stavba z lego kostek na světě vytvořená jedním člověkem, která spolkla okolo milionu kostiček. Děti se mohou zabavit ve stavitelské dílně s kostkami duplo a lego.

Setkání si dali v Plzni i milovníci věrně zpracovaných kostýmů z filmů, komiksů či počítačových her, tak zvaná cosplay komunita. "Jsou tu desítky cosplayerů - ze Star Wars jsou tu ti hodní i ti zlí, jsou tu skupinky lidí z Pána prstenů, kostýmy z Harryho Pottera, postavy manga, z Marvel filmů a počítačových her. Přišly sem celé domluvené skupiny i jednotlivci a jsou tu pěkně vidět," dodal Štěpán. Festival trvá v DEPO2015 do dnešního podvečera.

