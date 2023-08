Festival extrémní hudby Brutal Assault nabízí rekordních více než 150 kapel

Jaroměř (Náchodsko) - Koncertem finské kapely Feastem začal dnes v poledne v barokní pevnosti Josefov na Náchodsku festival extrémní hudby Brutal Assault. Nabídne na pěti pódiích koncerty více než 150 kapel z Česka i ze zahraničí. Festival skončí v neděli po půlnoci, řekl ČTK Pavel Pavlík z pořadatelské agentury.

"Ve festivalovém areálu je odhadem 8000 lidí a další přicházejí. Už neprší, počasí se má dál zlepšovat. Kdo má zájem, vstupenky jsou stále k dostání," řekl po poledni Pavlík. Loni na festival dorazilo zhruba 20.000 lidí včetně umělců a servisu přehlídky.

Na programu 26. ročníku jednoho z největších metalových festivalů v Evropě jsou například kapely In Flames, Crippled Black Phoenix, Napalm Death, Agnostic Front, Sepultura, Biohazard nebo Obituary. Připraven je doprovodný program včetně workshopů, výstav, soutěží nebo kina. Podrobnosti jsou na webu.

"Brutal Assault má letos doslova šílený line-up, celkem 153 interpretů, jde dosud o největší kavalérii umělců na festivalu. Výběr i letos reprezentuje to nejlepší, co metalová kultura nabízí," uvedl Pavlík.

Pevnost Josefov, dnes součást Jaroměře, vznikla v roce 1780 z podnětu císaře Josefa II. kvůli ochraně zemských hranic před Pruskem, o sedm let později byla předána jako bojeschopná. Poté se dál modernizovala, a to až do roku 1850, kdy zažívala největší rozkvět.

"Vzhledem ke svému původnímu účelu pevnost disponuje zajímavou dispozicí, a tak se během Brutalu mění v malé město, v němž se nachází kamenné hospody a bary, drobná náměstí a prostory se spoustou míst k sezení uvnitř hradeb, jež poskytují úkryt před počasím," dodal Pavlík.

Festival je vzhledem vysokému počtu návštěvníků tradičně pod drobnohledem policie, která dohlíží na dopravu i na veřejný pořádek. "Vzhledem k předpokládanému navýšení dopravy bude nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v době snížené viditelnosti a v noci. Dopravní policisté se rovněž zaměří na případné požívání alkoholu a jiných návykových látek u řidičů motorových vozidel i cyklistů," uvedla mluvčí policie Magdaléna Vlčková.

Upozornila také, že je potřeba ostražitost při nákupu vstupenek. "Zaznamenali jsme nabídku vstupenek prostřednictvím sociálních sítí, kdy kupující odeslal prodávajícímu požadované peníze na účet, ten však přestal s kupujícím komunikovat a vstupenky neobdržel," uvedla Vlčková.

S velkou koncentrací lidí stoupá také riziko krádeží, varuje policie. Ta na místě spolupracuje s organizátory festivalu, s bezpečnostní agenturou, s jaroměřskou městskou policií a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.

V letech 2020 a 2021 se Brutal Assault kvůli pandemii koronaviru konal v omezeném rozsahu pod jinými názvy. V posledním předpandemickém roce 2019 dorazilo na festival 22.000 až 23.000 lidí včetně umělců a servisu přehlídky. Loni se mohl vrátit festival v plné síle.