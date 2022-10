Festival dokumentů Ji.hlava otevře snímek Osmý den války

Jihlava - Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, jehož 26. ročník začne v Jihlavě 25. října, otevře snímek ukrajinské režisérky Oksany Mojseňukové Osmý den války. Vznikl mezi Ukrajinci žijícími v České republice jen několik dní po napadení Ukrajiny Ruskem. Zachycuje jediný den jejich snah přijmout fakt, že je jejich země ve válce. Režisérka během natáčení doufala, že by se snímek mohl jmenovat Poslední den války. Ředitel festivalu Marek Hovorka dnes novinářům řekl, že na ruskou invazi je nutné pořád upozorňovat. Festival se o to bude snažit i Inspiračním fórem.

"V době, kdy prvotní euforie vyprchala, kdy čelíme důsledkům války zde v Evropě, tak mnoho lidí by mohlo začít situaci relativizovat. Ale z historie víme, že jakákoli relativizace se v důsledku v nějakém čase odrazí i v našich životech. Věříme tomu, že je potřeba zůstat v tomto - je to černobílé. Je potřeba to říct a říkat to stále," řekl Hovorka.

Osmý den války není podle Mojseňukové ani tak o válce, jako o vlivu války na ukrajinskou menšinu v Česku. "Je o lidech, jako jsem třeba já, kteří jsme Ukrajinu opustili před mnoha lety, Česká republika se pro nás stala novým domovem, ale se svojí domovinou jsme spjati kořeny, rodinami, příbuzenskými vztahy," řekla Mojseňuková. Film točila po minimální přípravě. Myšlenka na něj vznikla šestý den konfliktu, blížilo se datum 3. března 2022, kterého by podle Mojseňujové mohl chtít ruský prezident Vladimír Putin se svou láskou k numerologii využít k něčemu ještě hrozivějšímu. Zároveň ale byla v běhu mírová jednání v Minsku. "Naivně jsem si myslela, že by se ten film mohl jmenovat Poslední den války, protože mi v tu dobu přišlo absolutně absurdní, že by se to mohlo protáhnout na takhle dlouho," řekla Mojseňuková.

Její snímek bude soutěžit v sekci Česká radost, která se zaměřuje na nový český dokument. Letos představí 21 filmů a jednu VR instalaci, tedy instalaci ve virtuální realitě. Program festivalu zahrnuje 376 titulů. Z nich 95 bude mít na festivalu světovou, 33 mezinárodní a šest evropskou premiéru. Soutěžní sekce Opus Bonum, která reprezentuje různorodé postupy a tendence světového dokumentárního filmu, nabídne šestnáct snímků.

Při svém zahájení udělí festival Cenu za přínos světové kinematografii, kterou získá Dušan Hanák, jedna z klíčových postav nové vlny československého filmu 60. let minulého století.

Festival vedle filmů zprostředkuje i setkání s filmovými tvůrci. Patří k nim i kanadská dokumentaristka Jennifer Baichwalová. Příležitost objevovat nové pohledy na aktuální témata nabídne znovu také festivalové Inspirační fórum. Jeho první akcí bude diskuse prezidentských kandidátů. Pozvaní byli podle Hovorky všichni. Do Jihlavy přijede Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Karel Janeček a Josef Středula. Diskusi povede jihlavská politička Karolína Koubová a brněnský aktivista Matěj Hollan.

Jihlavský festival nabízí výběr českého i světového dokumentu vždy na podzim na několikadenní soutěžní přehlídce. Nejlepším českým dokumentem byl loni na festivalu snímek Bratrství. Mezi světovými dokumenty porotce nejvíc přesvědčil slovenský snímek Čiary. Letošní ročník festivalu potrvá do 30. října.