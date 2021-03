Festival Colours of Ostrava nebude ani letos, přesune se na příští rok

V Ostravě začal 17. července 2019 mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 20. července 2019.

V Ostravě začal 17. července 2019 mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Potrvá do 20. července 2019. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Festival Colours of Ostrava nebude ani letos. Pořadatelé dnes oznámili, že ročník přesouvají na červenec 2022 kvůli epidemii koronaviru a nejistotě ohledně pořádání velkých kulturních akcí. Je to už podruhé, co se festival odkládá, nekonal se ani loňský ročník. Příští ročník se má odehrát 13. - 16. července 2022 v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. ČTK to řekl mluvčí mezinárodní hudební přehlídky, která patří k největším v zemi, Jiří Sedlák. Dodal, že ve stejném termínu bude i další ročník mezinárodního fóra Meltingpot.

"Věřili jsme celý rok. Společně s dalšími pořadateli u nás či v Evropě jsme pracovali na opatřeních, která by pořádání velkých kulturních akcí v létě umožnila. Protože se ale tak rozsáhlý festival jako ten náš nedá v nejvyšší kvalitě připravit za pár měsíců, dostali jsme se v tuto chvíli do nejzazšího momentu a musíme se rozhodnout. Bohužel současná situace s pandemií koronaviru a neexistující výhled na letní měsíce ohledně budoucích opatření nám nedává jinou možnost než festival opět přesunout," řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

Festivalový tým podle ní začne pracovat na programu pro rok 2022. "Budeme se snažit přesunout hlavní headlinery i většinu zahraničních kapel. Jsme velmi zavázáni všem fanouškům, kteří si na tento program zakoupili vstupenky a ponechali si je. Nechceme zklamat jejich důvěru," uvedla Holušová.

Opětovný přesun festivalu bude mít podle pořadatelů obrovský ekonomický dopad. Podle Sedláka se dotkne negativně více než 6000 lidí, kteří během festivalu zajišťují jeho průběh. Poškodí i více než 450 dodavatelů z Ostravska a celé České republiky a například téměř 250 stánkařů. "Je nám jasné, že je to již dlouhá doba, co jsme se viděli naživo. Doufáme ale, že vydržíte ještě jeden rok. Věříme, že o to intenzivnější a lepší zážitek to pro vás i nás bude. A děkujeme za veškerou podporu a přízeň. Živá hudba a kultura musí přežít!" řekla Holušová.

V pořadí 19. ročník festivalu Colours of Ostrava měl po přesunu z loňského roku proběhnout letos od 14. do 17. července. K hlavním hvězdám patřili opět The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The Lumineers, LP a řada dalších. Celkově se v areálu Dolních Vítkovic plánovalo přes 450 programových bodů na 24 venkovních i krytých scénách včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, workshopů, filmu či výtvarných instalací.