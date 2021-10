Festival Blues Alive svým program oslaví letošní osmdesátiny Boba Dylana

Šumperk - Mezinárodní festival bluesové hudby Blues Alive v Šumperku se chystá při nadcházející listopadové přehlídce oslavit letošní osmdesátiny písničkáře Boba Dylana. Oslava kulatin, které legendární hudebník oslavil 24. května, zahrne hostování jeho bývalého bubeníka Winstona Watsona, výstavu Mně se líbí Bob!, přednášky, ale i kolokvium s českými znalci jeho díla a blok s dylanovskými písněmi, informovali dnes ČTK organizátoři festivalu. Blues Alive se koná od 11. do 13. listopadu.

"Dylanovská linka se potáhne všemi dny konání festivalu a bude to největší letošní oslava jeho narozenin. Spolupracujeme na ní s organizátory každoroční akce Dylan Days, kteří ji před dvaceti lety začali pořádat v Daňkovicích na Vysočině, poslední léta se koná v pražském kulturním centru Kaštan," uvedl dramaturg festivalu Ondřej Bezr.

Jedním z hlavním bodů bude vystoupení amerického bubeníka Winstona Watsona na speciálním koncertu s Robertem Křesťanem a Druhou trávou. Watson absolvoval s Bobem Dylanem v letech 1992 až 1996 desítky koncertů na Dylanově Neverending Tour, hrál také na Dylanových albech MTV Unplugged a Time Out Of Mind, hrál i v dalších významných amerických kapelách, nyní je členem sledované skupiny XIXA. "Watson také uvede v Šumperku svůj dokumentární film, který osobně natočil na cestách s Bobem Dylanem: Bob Dylan Never Ending Tour Diaries: Drummer Winston Watson's Incredible Journey," doplnili organizátoři přehlídky.

Hned v první den festivalu, ve čtvrtek 11. listopadu, bude otevřena ve Vlastivědném muzeu Šumperk výstava Mně se líbí Bob! s podtitulem Bob Dylan a jeho stopy v českých zemích a přilehlém okolí, kterou pro šumperské muzeum připravilo pražské Pop Museum. Na programu jsou také dvě přednášky Elijaha Walda, respektovaného hudebního historika a autora knihy Dylan se dal na elektriku! v Knihovně T. G. Masaryka. Ve velkém sále knihovny je naplánováno kolokvium věnované otázce vlivu Boba Dylana na českou kulturu. Diskutovat budou Robert Křesťan, Jan Řepka, Jan Sobotka, Jakub Guziur a Petr Onufer.

Připomínku Dylanova jubilea uzavře blok s dylanovskými písněmi v podání Jardy Svobody z kapely Traband, Vladimíra Merty, Jana Řepky a skupiny Broken Harp Jana Sobotky. Uskuteční se v pátek odpoledne v šumperském Klášterním kostele. Komorní koncert ponese název Pocta Bobu Dylanovi.

Na festivalu Blues Alive kromě toho vystoupí jedna z největších harmonikářských hvězd historie Rick Estrin s kapelou The Nightcats, legenda chicagského blues, zpěvák a kytarista Johna Primer či jedna z klíčových kapel chicagského blues posledních více než třiceti let Lil´ Ed & The Blues Imperials. Mezi poslední novinky v programu patří britská formace Marcus Bonfanti Band feat a švédská skupina Black River Delta. Více informací je na www.bluesalive.cz.