Festival Berlinale uvede čtyři filmy s českou účastí včetně Sedmikrásek

Praha/Berlín - Filmový festival Berlinale bude mít na programu čtyři filmy s českou účastí včetně Sedmikrásek Věry Chytilové, které se budou promítat v retrospektivní sekci. Celovečerní dokument Východní fronta podpořený Státním fondem kinematografie zařadil festival do soutěžní sekce Encounters. ČTK to dnes sdělil mluvčí fondu Jiří Vaněk. Festival vybral do programu i další experimentální dokument s českou účastí Poznámky z Eremocénu a krátký animovaný snímek Deniska umřela. Festival Berlinale se bude konat od 16. do 26. února.

Východní fronta je název nového celovečerního dokumentu oceňovaného režiséra Vitalije Manského a Jevhena Titarenka. Koprodukci Litvy, Ukrajiny, České republiky a Spojených států podpořil Stání fond kinematografie částkou 2,3 milionu korun. Režisér a zároveň hlavní postava dokumentu Jevhen, který se již v roce 2014 vydal na Krym jako válečný dokumentarista, se v únoru 2022 i s přáteli dobrovolně přihlásil ke zdravotnickému praporu na frontě. Film zachycuje jejich zkušenosti během prvních šesti měsíců války, kdy Rusko napadlo Ukrajinu.

Festival vybral také film Poznámky z Eremocénu režisérky Viery Čákanyové. Slovensko-česká koprodukce je experimentálním celovečerním dokumentem, audiovizuální pohlednicí, kterou posílá autorka do budoucnosti. Snímek kombinuje deníkové záznamy klasického filmu a snímky z 3D skeneru. Film uvede sekce Forum.

Krátký animovaný snímek Deniska umřela režiséra a studenta pražské FAMU Phillipa Kastnera zařadil festival do sekce Generation Kplus, která představuje ve světové premiéře nejlepší celovečerní i krátké filmy pro děti. Film vypráví příběh o ztrátě milovaného domácího mazlíčka a o tom, jak je možné se s bolestivou zkušeností vyrovnat.

Groteskní surrealistická moralita Sedmikrásky z roku 1966 je jedním z režijních vrcholů Věry Chytilové. Kousavá výpověď o konformismu, maloměšťácké úzkoprsosti a limitech bezstarostnosti má díky tomu nadčasové kvality. Sedmikrásky představovaly počátek spolupráce Chytilové s Ester Krumbachovou. Retrospektivní sekce festivalu uvede digitálně restaurovanou verzi filmu.