Festival Barvy léta si zachoval tradiční podobu

Poděbrady (Nymbursko) - Hudební festival Barvy léta, který se dnes a v sobotu koná v areálu u poděbradského jezera ve středních Čechách, si přes opatření proti šíření koronaviru zachoval svoji tradiční podobu. Pořadatelé jeho 19. ročníku pozvali kapely Tři sestry, Vypsaná fixa, Doktor P.P., Mňága a Žďorp, Ivana Mládka a Banjo band, Alkehol, SPS a další, kteří zde vystupují opakovaně. Letošní ročník nezvykle odstartovala Magorova desítka, závod v běhu, na němž si účastníci mohli porovnat své síly i s kapelníkem Tří sester Tomášem Doležalem vystupujícím pod uměleckým jménem Ing. Magor.

Přehlídka Barvy léta vždy byla jednodenní, ale protože je vzhledem k protipandemickým opatřením limitovaná maximálním počtem 1000 návštěvníků, letos organizátoři připravili dva na sobě nezávislé dny. V předchozích letech byla návštěvnost festivalu okolo 2300 lidí, pořadatelé dnes očekávají 600 lidí a v sobotu počítají s plnou kapacitou 1000 návštěvníků.

"Chtěli jsme, by návštěvníci festivalu vůbec neměli pocit, že se něco stalo. Záměrem je dát jim plnohodnotný festival, byť pro méně lidí," řekl ČTK Pavel Martinek, zvaný Mafuna, z pořádající agentury Krakonošovo.

S výjimkou dezinfekčních prostředků na pokladně vše včetně stanového městečka a kapel připomíná předchozí ročníky Barev léta. "Všechno je to parta kamarádů, my s dramaturgií moc neexperimentujeme. Moc rádi je tady vidíme, protože jsme se kvůli "koroně" dlouho neviděli. Oni jsou rádi, že mohou hrát a my jsme rádi, že jsme ten festivalový kolotoč zase mohli rozjet a že se snad vše blíží k normálu," podotkl k vystupujícím Mafuna.

Ještě v dubnu byli pořadatelé smíření s tím, že Barvy léta nebudou. Nakonec využili uvolnění pravidel v množství lidí, kteří se mohou účastnit podobných akcí. "Kapely nám vyšly vstříc svými požadavky na honoráře. Domluva s nimi byla většinou záležitostí jednoho rychlého telefonu," řekl Mafuna. Kapely podle něj své obvyklé honoráře snížily až o polovinu.

Festival zahájila punková skupina Zputnik, jejíž někteří členové hned po koncertu zamířili na nedaleké koupaliště. Větší množství fanoušků přilákal následující koncert Doctora P.P. a prostor pod pódiem se zaplnil i přes začínající déšť při koncertu skupiny Mňága a Žďorp. Vrcholem dnešního programu je vystoupení kapely Tři sestry, která se zájemcům představí i v sobotním programu. Kromě muziky přivezly Tři sestry také mobilní hospodu Na Staré kovárně v Braníku, kterou dostali od branického pivovaru za celoživotní věrnost pivu. "Celý prodloužený víkend bydlíme u jezera a věnujeme se našemu klasickému triatlonu: sport, muzika a pití piva!" uvedl kapelník Ing. Magor.