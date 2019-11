Festival Anifilm se po 18 letech stěhuje z Třeboně do Liberce

Liberec - Mezinárodní festival animovaného filmu Anifilm se příští rok na jaře bude konat ve stotisícovém Liberci. Přestěhuje se tam po 18 letech z Třeboně. V Liberci to dnes oznámili pořadatelé festivalu. Kapacita a zázemí v Třeboni jim už nestačily, uvedli.

"Necháváme Třeboň za námi, pomohla nám stát se světovým festivalem, pomohla nám vyrůst a jsme za to rádi. Doufáme, že i my jsme byli Třeboni přínosem k její větší proslulosti. Animace znamená oživení a pohyb, a my se teď potřebujeme posunout dále," uvedl ředitel festivalu Tomáš Rychecký. Jedním z důvodu stěhování je, že Třeboň letos ustoupila od vybudování expozice animovaného filmu a odmítla na jeho vybudování evropskou dotaci přes 64 milionů korun.

Letos Anifilm přilákal přes 9000 návštěvníků, nabídl jim přes 500 soutěžních i doprovodných filmů. Přes 1500 filmových a herních profesionálů se zúčastnilo speciálních přednášek a prezentací.

Liberec o pořadatelství festivalu usiloval. Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) jde o nejvýznamnější akcí svého druhu ve střední Evropě. "Kromě mezinárodní propagace můžeme především hovořit o ekonomickém přínosu pro město, do kterého při festivalu přijede minimálně 10.000 návštěvníků. Většina z nich ve městě využije nejenom ubytovacích a gastro služeb, ale bude využívat veškerou infrastrukturu, kterou město nabízí," dodal Zámečník.

V Liberci se bude festival poprvé konat příští rok od 5. do 10. května, program bude výrazně zaměřený na propojení animace s hudbou a zvukem. Festival se bude odehrávat v kulturním centru Lidové sady, v kině Varšava i v knihovně. Centrem festivalu se stane zámek, který má soukromého majitele. Podle Rycheckého se organizátoři na pronájmu domluvili.

Rozpočet festivalu je skoro 16 milionů korun, příspěvek Liberce bude 1,5 milionu. Stejnou částkou Anifilm podpoří i Liberecký kraj. "Filmový festival Anifilm zapadá velmi dobře do našeho záměru, aby kraj hostil několik výjimečných kulturních svátků, které budou lákadlem nejen pro místní, ale také pro návštěvníky," uvedla radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje Květa Vinklátová (SLK).

Podle náměstka primátora Liberce Ivana Langra (SLK) počítá město s dlouhodobou spoluprací s organizátory festivalu. "Nebavíme se jen o roce 2020, ale minimálně o dalších pěti letech," dodal.