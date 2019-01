Kitzbühel (Rakousko) - Německý sjezdař Josef Ferstl vyhrál superobří slalom v Kitzbühelu a ve Světovém poháru slaví druhý triumf kariéry. Druhého Francouze Johana Clareyho porazil o osm setin sekundy. Třetí skončil ve vyrovnaném závodu vítěz pátečního sjezdu Dominik Paris z Itálie.

Třicetiletý Ferstl se spustil na trať jako první a jeho čas nedokázal žádný ze soupeřů překonat. Po 40 letech tak navázal na otce Josefa Ferstla seniora, který na slavné sjezdovce Streif dokázal v letech 1978 a 1979 dvakrát vyhrát klasický sjezd.

"Šílené, je to brutálně těsné! Věděl jsem, že musím bojovat, tohle je Streif. Je jedno, co se stane, jsem šťastný," řekl krátce po své jízdě. Dosud jediný triumf slavil v prosinci 2017 rovněž v superobřím slalomu ve Val Gardeně, což bylo zatím zároveň také jeho jediné umístění na stupních vítězů.

Nejlepší z Rakušanů Vincent Kriechmayr se musel před domácím publikem spokojit se čtvrtým místem, i to mu však stačilo k posunu do čela průběžného hodnocení disciplíny. Za vítězem zaostal o 15 setin.

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu:

Muži - super-G:

1. Ferstl (Něm.) 1:13,07, 2. Clarey (Fr.) -0,08, 3. Paris (It.) -0,10, 4. Kriechmayr -0,15, 5. Mayer (oba Rak.) -0,18, 6. Kilde (Nor.) -0,19, 7. Roger -0,26, 8. Pinturault (oba Fr.) -0,41, 9. Sejersted (Nor.) a Innerhofer (It.) oba -0,46.

Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Kriechmayr 236, 2. Mayer 233, 3. Paris 230, 4. Kilde 227, 5. Svindal (Nor.) 219, 6. M. Caviezel (Švýc.) 208.

Průběžné pořadí SP (po 25 z 41 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1116, 2. Kristoffersen (Nor.) 671, 3. Pinturault 652, 4. Paris 550, 5. Kriechmayr 515, 6. Feuz (Švýc.) 513, ...143. Zabystřan (ČR) 4.