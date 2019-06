Ferrari po Kanadě zvažuje protest proti Vettelově penalizaci

Montreal - Ferrari zvažuje, že podá protest proti kontroverzní pětisekundové penalizaci, která stála německého pilota Sebastiana Vettela vítězství v nedělní Velké ceně Kanady formule 1. Italská stáj má na shromáždění podkladů a rozhodnutí o odvolání 96 hodin.

"Nejsme spokojení. Z našeho pohledu nemohl (Vettel) udělat nic jiného a měl velké štěstí, že zůstal na trati. V tom, co udělal, nebyl žádný úmysl. Zkrátka byl stále vepředu a snažil se udržet si pozici. S rozhodnutím (komisařů) nesouhlasíme, ale všichni můžeme mít svůj názor," uvedl šéf týmu Ferrari Mattia Binotto.

Vettel dostal pětisekundovou penalizaci za incident ve 48. kole, kdy byl na prvním místě pod tlakem dotírajícího Brita Lewise Hamiltona. Německý pilot udělal ve třetí zatáčce chybu, vyjel na trávu, a když se vracel na trať, zablokoval soupeřovi cestu. Za "nebezpečný způsob" návratu na trať udělili komisaři Vettelovi penalizaci, která ho navzdory prvnímu místu v cíli odsoudila k celkové druhé pozici.

"Taková rozhodnutí popularitě našeho sportu moc nepomůžou. Lidé nás chtějí vidět závodit a tohle bylo závodění. Takové směšné verdikty jsou ostuda," zlobil se čtyřnásobný mistr světa Vettel, jehož ztráta na lídra MS Hamiltona narostla už na 62 bodů. "Snažil jsem se přežít, udržet auto na trati. Vracel jsem se z trávy, měl jsem špinavé pneumatiky a bojoval jsem, abych měl auto pod kontrolou. Nevím, co jsem měl udělat jinak," řekl jednatřicetiletý Němec.

Jeho britský rival Hamilton měl po závodě pro Vettelovo rozhořčení pochopení, ale postavil se i za rozhodnutí komisařů. "Pravidla říkají, že když vyjedete z trati, musíte se vrátit bezpečným způsobem. Byl jsem vedle něj a musel jsem přibrzdit, abych odvrátil srážku, takže proto nejspíš rozhodli takhle," uvedl obhájce titulu po sedmém triumfu v Montrealu v kariéře.

Vettelovi se po Grand Prix Kanady dostalo alespoň morální podpory od bývalých mistrů světa F1. "Dva šampioni jeli skvěle, ale skončilo to špatným výsledkem," napsal na twitteru Brit Nigel Mansell. Další Brit Jenson Button v televizi Sky přidal: "Byla to normální závodní situace. Ano, Sebastian udělal chybu, za to si ale nezasloužil trest." Ostrá slova volila americká legenda Mario Andretti: "To, co se stalo v Kanadě, je na této úrovni našeho úžasného sportu nepřijatelné," napsal na twitteru.