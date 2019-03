Praha - Skeletonistka Anna Fernstädtová má ze sebou první sezonu v českých barvách a díky úspěšné pražské rodačce, která do minulého ročníku reprezentovala Německo, se fanoušci učí poznávat sport, při kterém se jezdí vysokou rychlostí hlavou napřed ledovým korytem. Dvaadvacetiletá závodnice se stala první českou juniorskou mistryní světa ve skeletonu a na MS žen vylepšila čtvrtým místem české maximum.

Pokud bude ve svých výkonech pokračovat, může skeleton zpopularizovat jako třeba Martina Sáblíková rychlobruslení. Při zmínce o tom, že by se mohla stát skeletonovou Sáblíkovou, se Fernstädtová nejdříve rozesmála a pak řekla: "Chtěla bych, ale to je ještě hodně, hodně práce. Martina je senzační a já jsem od ní daleko."

Se Sáblíkovou se potkala v únoru v Inzellu, kde sledovala triumf hvězdné rychlobruslařky na mistrovství světa. "Doufám, že se spolu sejdeme i na olympiádě v Pekingu," přála si Fernstädtová. Obě by na hrách v roce 2022 mohly být českými hvězdami.

Z pohledu Fernstädtové hodně napoví už další sezona. Už bude za Česko startovat ve Světovém poháru a na MS by mohla usilovat o stupně vítězů. "To se nedá úplně říct. Pojede se v Altenbergu, kde znám dráhu dobře, ale holky se zlepšujou."

Přestup z německé do české reprezentace si pochvaluje. Loni po olympiádě v Pchjongčchangu bojovala s motivací, teď je vše jinak. "Zase mě to baví. Těším se, co přijde dál," uvedla. Možná k tomu přispěla i rozdílná nálada, která panovala ve vysoce konkurenčním německém prostředí a v Česku. "Rozdíl je, že se smějeme, že se může. V Německu taky byly dobré dny, ale nálada je tady celkově lepší."

Po odchodu z Německa si zvykala na nový skeleton. "Je měkčí a víc reaguje. Jinak se pracuje s tlakem a na každé dráze jsem se to učila," řekla. Byla zvyklá jezdit 250 až 300 jízd za sezonu, v Česku ale dráha není, tak jich měla jen 150. "Čím víc jezdím, tím dělám věci automatičtěji a mám lepší instinkty," řekla Fernstädtová a i díky lepší organizaci a domluvě by v další sezoně chtěla zvládnout alespoň 200 jízd.

Začíná se stěhovat do Českých Budějovic, chtěla by začít studovat na vysoké škole, ale stále je její hlavní prioritou skeleton. Do příští sezony chce zlepšit starty, v kterých zaostává. "Sílu docela mám, tu jsem v Německu dělala až moc. Takže budu spíš běhat, abych byla rychlejší. A zkusím ještě zlepšit techniku," řekla Fernstädtová.

Její příjmení může být pro fanoušky krkolomné. Nezlobí se proto, když jí lidé říkají jménem. "Jsem na to docela zvyklá. V češtině vždycky Anička," podotkla.