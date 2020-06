Fernstädtová se svezla v dakarovém kamionu, Macíka čeká skeleton

Sedlčany (Příbramsko) - Na rychlost a adrenalin je česká skeletonistka Anna Fernstädtová zvyklá, na rallyekrosové trati v Sedlčanech však zažila nepoznané pocity. Trojnásobná juniorská mistryně světa totiž poprvé usedla do dakarského kamionu Liaz vedle Martina Macíka. A po několikaminutové jízdě přiznala, že to byl skvělý zážitek. Navíc se jí podařilo úspěšného pilota zlákat, aby si na oplátku vyzkoušel její sport.

"Bylo to dobré," popsala Fernstädtová své pocity bezprostředně poté, co z několikatunového kamionu vystoupila. "Věřila jsem mu, že to umí, takže jsem se nebála," přiznala.

Motorsportem nepolíbená třiadvacetiletá skeletonistka se hned několikrát neubránila výkřikům. "Minimálně dvakrát jsem si zakřičela, ale byl to zážitek," řekla Fernstädtová. Podobné prý křičela naposledy na dráze v kanadském Whistleru, kde měla menší karambol. "Něco takového jsem ale ještě nedělala, takže bych to asi nesrovnávala," uvedla.

Přestože seděla v kamionu jen několik minut, poznala, jak fyzicky náročné vytrvalostní závody jsou. "Mlátíš hodně hlavou a rozhodně to není pohodlné. Byla to ale zábava a určitě bych jezdila dále," usmívala se sportovkyně, která se narodila v Praze, ale dlouho žila v Německu, které také reprezentovala. Od roku 2018 ale hájí české barvy.

Macík svou hvězdnou spolujezdkyni pochválil. "U dvou skoků si zakřičela, ale jinak to zvládla. I se se mnou bavila, takže to pro ni nebylo ani stresující," řekl Macík, jehož hlavním partnerem je stejná firma vyrábějící energetické nápoje, která podporuje i Fernstädtovou.

Hned v Sedlčanech se oba sportovci dohodli, že si i Macík vyzkouší nový sport. "Bylo to jedno z mých přání, když jsme se dohodli, že si sedne vedle mě do kamionu, a myslím si, že je to dobrá výzva. Trochu se bojím, že pojedu hlavou dolů, ale bude to sranda," pousmál se Macík. "Potom, co jsem tady s ním zažila, to pro něj bude pohoda. Věřím, že to dá," ujistila novináře Fernstädtová.