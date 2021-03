Fernstädtová hodnotí sezonu pozitivně, chce na olympijskou dráhu

Praha - Skeletonistka Anna Fernstädtová těžkou sezonu s proměnlivými výsledky hodnotí pozitivně. Jejím největším úspěchem bylo druhé místo v Königssee. Celkově obsadila ve Světovém poháru pátou příčku. Teď má volno a stěhuje se do Šumperka, kde zahájí přípravu na olympijskou sezonu. Doufá, že se v říjnu uskuteční v Číně Světový pohár, aby si vyzkoušela dráhu připravenou pro ZOH 2022 v Pekingu.

Čtyřiadvacetiletá závodnice nejlepší závod sezony předvedla v německém Königssee, kde v lednu vytvořila osobní i české maximum ve Světovém poháru. "Ráda na to vzpomínám. Byl to závod, který se mi povedl," řekla dnes novinářům při on-line setkání po sezoně.

Vzhledem k omezením způsobeným koronavirem nemohly skeletonistky do zámoří a hodně závodů se odjelo v Innsbrucku, kde Fernstädtové dráha příliš nevyhovuje. "Byla to těžká sezona kvůli covidu, ale bylo dobré, že jsme všechno odjeli. Měla jsem dobré i horší závody. Celkově budu na tu sezonu vzpomínat dobře," řekla česká naděje pro ZOH v Pekingu, která v minulosti reprezentovala Německo.

V Číně měly mít skeletonistky Světový pohár, ale ten byl stejně jako ostatní testovací závody zrušen. Náhradní by se měl uskutečnit v říjnu. "Je tam plánovaná Čína na tři týdny, kde dostaneme tréninkové jízdy. Doufám, že to půjde," řekla trojnásobná juniorská mistryně světa.

Koryto, do kterého by se měla za necelý rok spustit v olympijském závodě, zatím viděla jen na videu od mezinárodní federace. "Je to dlouhá trať, 1600 metrů. Jede se přes minutu, což je pro mě dobré. Start vypadá spíš kratší než delší," popisovala závodnice, která ztrácí na startech, ale získává v pilotáži.

Jenom z videozáznamu se ale s dráhou seznámit nemůže. "Neležíš na tom, nemáš ty tlaky a necítíš zatáčky," poznamenala. Předolympijský test je zásadní. "Máme normálně pravidla, že každý by měl mít šanci udělat čtyřicet jízd a měl by tam být v předcházející sezoně svěťák. Kdyby to nebylo ani v říjnu, tak by nám nějaké tréninkové jízdy museli nabídnout. Nevím, co by pak dělali, nějak by to mezinárodní federace musela vyřešit," přemítala Fernstädtová.

V létě bude znovu pracovat na zlepšení startů. Přestěhuje se do Šumperku, aby byla blíž kondičnímu trenérovi Josefu Andrlemu. "Myslím, že jsme na dobré cestě. Doufám, že se ještě posunu co nejvíc," uvedla.

Chystá se trénovat i na trenažérech. Podle vývoje koronavirových omezení buď v Praze na Olympu, nebo na ledě v Německu. Doufá, že stráví více času se svým kanadským trenérem Jeffem Painem. V uplynulé sezoně byli ve spojení převážně na dálku, protože se kvůli restrikcím Pain dostal z Kanady do Evropy jen na tři týdny.