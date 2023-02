Feri věří, že soud ukáže, že se nedopustil žádného sexuálního násilí

Praha - Bývalý poslanec Dominik Feri dnes při příchodu k soudu řekl, že se nikdy nedopustil žádného sexuálního násilí. Věří, že to vyjde najevo. V obžalobě jsou podle něho rozpory. Feri čelí obžalobě ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění, věc za velkého zájmu médií dnes začal projednával Obvodní soud pro Prahu 3. Soudkyně Lenka Hájková na počátku hlavního líčení rozhodla, že výpovědi poškozených dívek a výslechy znalců k jejich stavu budou provedeny s vyloučením veřejnosti. K výslechům dívek soud přistoupí po Feriho výpovědi.

Fotogalerie

Feri věří, že soud ho zprostí obžaloby. "Jistě jsem mohl, řekněme, nenaplnit očekávání některých dívek, to říkám v plné pokoře. Ale nikdy jsem se nedopustil žádného násilí, žádného sexuálního násilí," dodal. Uvedl, že bude poskytovat soudu veškerou součinnost, odpovídat na dotazy, jak to dělal v přípravném řízení. Zdůraznil, že některá z dřívějších obvinění se ukázala jako vymyšlená. "Jsme připraveni činit důkazní návrhy, budeme tak činit. Spatřujeme tam obrovské rozpory jak s tím, co je již založeno ve spisu, tak s tím, co máme k dispozici," podotkl.

Ferimu hrozí až desetileté vězení. Obžaloba popisuje tři skutky. První dva se staly podle státní zástupkyně v roce 2016 ve Feriho bytě. První dívku se Feri podle obžaloby pokoušel políbit, následně na ni různě sahal. Dívka mu podle žalobkyně dávala najevo, že si intimní kontakt nepřeje. Poté, co požila nealkoholický nápoj, se dostala podle spisu do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri s ní měl pak údajně pohlavní styk.

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, s další dívkou měl tehdy Feri podle obžaloby opět pohlavní styk i přes její nesouhlas.

K třetímu incidentu došlo podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny dívku kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, obžaloba proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění.

Feri na počátku své výpovědi znovu řekl, že s obžalobou nesouhlasí. U první dívky odmítl, že by s ní měl jakýkoli intimní styk, pouze se s ní líbal, když ale řekla, že nechce pokračovat, respektoval to. Důrazně odmítl, že by jí podal nápoj s omamnou látkou. Ke druhé dívce řekl, že s ním měla konsenzuální styk. Popsal, že s ním dívka i po styku dále normálně komunikovala. Šlo podle něj o "milostný poměr".

Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Feri hned po zveřejnění výpovědí odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se za "nevhodné" či "nepatřičné" chování. Následně rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Novinářům dnes řekl, že se nyní plně soustřeďuje na soudní řízení.