Feri u soudu odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí

Praha - Bývalý poslanec Dominik Feri dnes u Obvodního soudu pro Prahu 3 odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí. Věří, že v hlavním líčení prokáže svou nevinu. Feri čelí obžalobě ze dvou znásilnění a dalšího pokusu o znásilnění. Případ dnes začal za velkého zájmu médií projednávat soud, hlavní líčení je nařízené i na čtvrtek.

Feri před soudem vypovídal dopoledne, po něm přišly na řadu výpovědi poškozených dívek. Z jejich výslechu ale soudkyně Lenka Hájková kvůli citlivým detailům vyloučila veřejnost. Veřejnost se nezúčastní ani výslechů znalců.

Státní zástupkyně Petra Gřivnová v obžalobě popisuje tři skutky. První se podle ní stal v noci z 24. na 25. března 2016 ve Feriho bytě v Praze 3. Feri se podle žalobkyně pokoušel tehdy nezletilou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje. Feri jí prý poté začal říkat, že je nevyspělá a přemlouval ji k intimnostem. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri pak s dívkou podle spisu mimo jiné prováděl orální sex.

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto dívkou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas.

Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny dívku kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, obžaloba proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. Dívky po Ferim žádají náhradu nemajetkové újmy. Bývalému politikovi hrozí až desetileté vězení.

"Jsem nevinný. To, co je mi pokládáno obžalobou za vinu, v plném rozsahu odmítám. Pokládám to za něco, co je odporné, co je nechutné, čeho bych nikdy nebyl schopen," řekl na počátku své výpovědi Feri. Odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti.

S první dívkou se Feri podle svých slov pouze líbal, s čímž podle něj souhlasila. Když mu řekla, že nechce pokračovat, dále nenaléhal. Připustil, že mohl říct něco, co se dívky mohlo dotknout, odmítl ale, že by pokračoval v intimních aktivitách. Důrazně odmítl, že by jí podal nápoj s omamnou látkou.

Ke druhé dívce řekl, že s ním měla konsenzuální styk. Popsal, že s ním dívka i po styku dále normálně komunikovala. Šlo podle něj o "milostný poměr". Se třetí dívkou, o které obžaloba mluví, se podle svých slov také líbal s jejím souhlasem. V její výpovědi jsou podle Feriho faktické rozpory, podle něj by také nedávalo smysl, aby se jednání dopustil na místě, kam mohl někdo přijít. Podle něj také nelze mluvit o situaci jako o pokusu o znásilnění.

Po své výpovědi Feri řekl, že je připraven odpovídat na dotazy stran a soudu, nicméně učiní tak až po výpovědích poškozených a svědků, které prý nechce ovlivňovat.

Feriho začali policisté prověřovat poté, co jej několik žen obvinilo ze sexuálního nátlaku, obtěžování a násilí. Svědectví na jaře 2021 zveřejnily weby Deník N a Alarm. Dnes Feri řekl, že všechny případy, které texty zmiňují, byly prověřeny a pravomocně odloženy. "Celá tato kauza začala na něčem, co se ukázalo být nepravdivé," řekl Feri. Jednu z žen, jejíž případ byl policií odložen, Feri před novináři na chodbě soudu opakovaně jmenoval.

Feri se také ohradil proti tomu, že by nespolupracoval s policií. Řekl, že policii poskytoval veškerou součinnost. Po zahájení trestního stíhání chtěl ale s výpovědí počkat do doby, než bude rozhodnuto o stížnosti proti obvinění, prohlásil. Policie to podle něj nerespektovala.

Feri po zveřejnění výpovědí dívek v médiích rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Novinářům dnes řekl, že se nyní plně soustřeďuje na soudní řízení.