Feri: Do 14 dnů by měl vzniknout srozumitelný web s opatřeními

Praha - Do dvou týdnů by měly vzniknout vládní webové stránky, kde budou srozumitelně shrnuta veškerá opatření vyhlášená kvůli koronavirové epidemii. Po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vládním zmocněncem pro informační technologie a digitalizaci Vladimírem Dzurillou to novinářům řekl poslanec opoziční TOP 09 Dominik Feri. Schůzka se uskutečnila den poté, co předseda vlády podpořil při sněmovních interpelacích Feriho námět, aby vláda vysvětlovala opatření k omezení šíření covidu-19 srozumitelnou formou.

"Podařilo se mi pana premiéra přesvědčit. Do 14 dnů by měl vzniknout jednotný vládní web, kde budou shrnuta všechna opatření a budou lidskou řečí vysvětlena veřejnosti," řekl Feri. Mrzí jej, že stránky vzniknout až více než půl roku po vypuknutí epidemie v České republice a že podle něj musela premiéra k tomuto kroku přesvědčit opozice. "S panem Dzurillou začneme spolupracovat a web do dvou týdnů připravíme," dodal Feri.

Babiš ve čtvrtek připustil, že komunikace záležitostí kolem nového typu koronaviru je slabá stránka vlády, spěje však podle něho k lepšímu. Jako příklad uvedl twitterové příspěvky ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO), kterého ale dnes po středeční schůzce v restauraci vyzval k rezignaci. Feri o nových mimořádných opatřeních vyhlašovaných vládou i dalších tématech týkajících se koronaviru pravidelně informuje na svém instagramovém účtu. Opozice vládu kvůli způsobu komunikace ohledně koronaviru kritizuje delší dobu.