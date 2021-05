Feri čelí obviněním žen z nevhodného sexuálního chování, násilí odmítl

Praha - Poslanec TOP 09 a čtyřka pražské kandidátky koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) pro říjnové sněmovní volby Dominik Feri čelí obviněním několika žen z nevhodného sexuálního chování během let 2015 až 2020. Politik v reakci odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za "nevhodné" či "nepatřičné" chování v některých situacích. Informoval o tom dnes Deník N. Svědectví o nevhodném chování podle něj poskytla řada žen, získal je společně s redakcí Alarmu. Některé ženy tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval.

Článek zmiňuje, že poslanec se v roce 2017 přihlásil ke kampani proti násilí na ženách MeToo, přesto se ne vždy choval vhodně. Alarm a Deník N píšou, že ve snaze ověřit informace ze sociálních sítích hovořily s několika ženami, které podle svých slov z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování nebo nátlaku.

"Tyto svědkyně se navzájem neznají a nikdy si o svých zkušenostech vzájemně neřekly. Nemají vazby na žádnou politickou stranu. Promluvily dobrovolně a každou z nich oba redaktoři vyslechli společně a osobně. Jde o reálné osoby, které se redakcím samy ozvaly nebo je naopak redaktoři kontaktovali. Rozhodly se promluvit i v reakci na rozvířenou debatu nejen na sociálních sítích. Události, které popisují, se měly stát mezi lety 2015 a 2020," uvedl Deník N s tím, že s ohledem na ochranu zdrojů přesnější data u jednotlivých svědectví neuvedl.

Feri v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že před dvěma lety čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. "Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Nicméně lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám," uvedl.

Dodal, že jako politik musí počítat s osobními útoky a bohužel také s vedením kampaně, které není vždy fér. "Nicméně já osobně jsem kampaň vedl vždy fér a nehodlám na tom nic měnit," uvedl s tím, že má pocit osobního selhání v některých situacích, kdy se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. "Všechna taková selhání mě mrzí a hluboce a upřímně se za ně omlouvám. Třebaže jsem se z chyb poučil, nelze nic odbýt jenom tím, že jsem byl zkrátka mladý a nyní žiji jinak," uvedl.

"Ušel jsem kus cesty a snažil se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem. To ukáže mé další působení a čas," doplnil Feri.